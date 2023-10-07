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Армия Израиля вошла во все города на границе с Сектором Газа

7 октября 2023 19:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Армия Израиля вошла во все города на границе с Сектором Газа
Израильские военные. Фото: REUTERS/Ammar Awad
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Израильская Армия обороны вошла во все города на границе с Сектором Газа. Сегодня, 7 октября, их захватывали боевики ХАМАС.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил информацию о гибели израильских солдат в боях с террористами. Сейчас на юге продолжают боевые действия в 22 местах, в том числе в Бейере и Офакиме. Именно оттуда были сообщения о заложниках.

Неизвестно, какое количество заложников и убитых солдат.

По словам Хагари, израильские войска достигли всех городов на границе с Сектором Газа. Они работают над зачисткой каждого из них. К границе перебрасывают четыре дивизии, которые присоединятся к 31-му батальону.

Напомним, военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь, Израиль объявил о состоянии готовности к войне.

Также мы писали, что в Израиле по меньшей мере 100 человек погибли после внезапного нападения ХАМАС на страну в субботу утром. Еще 779 человек получили ранения.

Добавим, ХАМАС захватил в заложники жителей Израиля. Красный Крест заявил, что готов посетить всех задержанных.

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