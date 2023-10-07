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США підтримують Ізраїль: Байден поспілкувався з Нетаньягу

7 жовтня 2023 17:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
США підтримують Ізраїль: Байден поспілкувався з Нетаньягу
Президент США Джо Байден та прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу поспілкувався з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Сторони обговорили ситуацію внаслідок вторгнення ХАМАС.

Про це повідомили в офісі Беньяміна Нетаньягу.

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Розмова Байдена та Нетаньягу

"Президент США Джо Байден зателефонував прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу і підкреслив, що США стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем і повністю підтримують право Ізраїлю на самооборону", — йдеться у повідомленні.

Прем'єр Ізраїлю подякував Байдену за беззастережну підтримку і дав зрозуміти, що необхідна сильна та тривала кампанія, в якій Ізраїль переможе

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Допис Нетаньягу. Фото: скриншот

Реакція Пентагону

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що його відомство працюватиме над тим, щоб в Ізраїля було все, що йому потрібне для самозахисту.

"Я уважно стежу за розвитком подій в Ізраїлі. Наша прихильність до права Ізраїлю на самооборону залишається непохитною, і я висловлюю співчуття сім'ям тих, хто загинув внаслідок цього огидного нападу на мирних жителів", — повідомив він.

За словами Остіна, найближчими днями Міноборони США працюватиме над тим, щоб Ізраїль мав усе необхідне для захисту від невиборчого насильства й тероризму.

Що сказав Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Штати засуджують жахливі напади терористів ХАМАС на Ізраїль.

"Ми солідарні з урядом і народом Ізраїлю і висловлюємо наші співчуття у зв'язку з загибеллю ізраїльтян під час цих нападів", — додав він.

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Допис Блінкена. Фото: скриншот

Нагадаємо, військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою, Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував напад ісламського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За його словами, не можна давати шанс терору.

Додамо, в Ізраїлі щонайменше 100 людей загинуло після раптового нападу ХАМАС на країну у суботу вранці. Ще 779 людей отримали поранення.

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