США поддерживают Израиль: Байден пообщался с Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообщался с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Стороны обсудили ситуацию в результате вторжения ХАМАС.
Об этом сообщили в офисе Беньямина Нетаньяху.
Разговор Байдена и Нетаньяху
"Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Беньямину Нетаньяху и подчеркнул, что США стоят бок о бок с Израилем и полностью поддерживают право Израиля на самооборону", — говорится в сообщении.
Премьер Израиля поблагодарил Байдена за безоговорочную поддержку и дал понять, что необходима сильная и продолжительная кампания, в которой Израиль победит
Реакция Пентагона
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что его ведомство будет работать над тем, чтобы у Израиля было все, что ему нужно для самозащиты.
"Я внимательно слежу за развитием событий в Израиле. Наша приверженность праву Израиля на самооборону остается непоколебимой, и я выражаю соболезнования семьям тех, кто погиб в результате этого отвратительного нападения на мирных жителей", — сообщил он.
По словам Остина, в ближайшие дни Минобороны США будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для защиты от неизбирательного насилия и терроризма.
Что сказал Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Штаты осуждают ужасающие нападения террористов ХАМАС на Израиль.
"Мы солидарны с правительством и народом Израиля и выражаем наши соболезнования в связи с гибелью израильтян во время этих нападений", — добавил он.
Напомним, военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь, Израиль объявил о состоянии готовности к войне.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение исламской группировки ХАМАС на Израиль. По его словам, нельзя давать шанс террору.
Добавим, в Израиле по меньшей мере 100 человек погибли после внезапного нападения ХАМАС на страну в субботу утром. Еще 779 человек получили ранения.