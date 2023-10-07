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США поддерживают Израиль: Байден пообщался с Нетаньяху

7 октября 2023 17:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
США поддерживают Израиль: Байден пообщался с Нетаньяху
Президент США Джо Байден и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообщался с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Стороны обсудили ситуацию в результате вторжения ХАМАС.

Об этом сообщили в офисе Беньямина Нетаньяху.

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"Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Беньямину Нетаньяху и подчеркнул, что США стоят бок о бок с Израилем и полностью поддерживают право Израиля на самооборону", — говорится в сообщении.

Премьер Израиля поблагодарил Байдена за безоговорочную поддержку и дал понять, что необходима сильная и продолжительная кампания, в которой Израиль победит

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Пост Нетаньяху. Фото: скриншот

Реакция Пентагона

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что его ведомство будет работать над тем, чтобы у Израиля было все, что ему нужно для самозащиты.

"Я внимательно слежу за развитием событий в Израиле. Наша приверженность праву Израиля на самооборону остается непоколебимой, и я выражаю соболезнования семьям тех, кто погиб в результате этого отвратительного нападения на мирных жителей", — сообщил он.

По словам Остина, в ближайшие дни Минобороны США будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для защиты от неизбирательного насилия и терроризма.

Что сказал Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Штаты осуждают ужасающие нападения террористов ХАМАС на Израиль.

"Мы солидарны с правительством и народом Израиля и выражаем наши соболезнования в связи с гибелью израильтян во время этих нападений", — добавил он.

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Пост Блинкена. Фото: скриншот

Напомним, военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь, Израиль объявил о состоянии готовности к войне.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение исламской группировки ХАМАС на Израиль. По его словам, нельзя давать шанс террору.

Добавим, в Израиле по меньшей мере 100 человек погибли после внезапного нападения ХАМАС на страну в субботу утром. Еще 779 человек получили ранения.

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