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Внаслідок вторгнення ХАМАС до Ізраїлю загинуло 40 людей, поранень зазнали сотні

7 жовтня 2023 16:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Внаслідок вторгнення ХАМАС до Ізраїлю загинуло 40 людей, поранень зазнали сотні
Удар по цивільному кварталу в Ізраїлі. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Ізраїлі щонайменше 40 людей загинуло після раптового нападу ХАМАС на країну у суботу вранці. Ще 779 людей отримали поранення.

Про це повідомила CNN з посиланням на службу з надзвичайних ситуацій Ізраїлю.

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Терористи з сектору Газа продовжують нападати на громадян Ізраїлю. Вони силою вивозять їх у сектор Газа. Скоріш за все, цих людей захочуть потім обміняти на терористів, що перебувають в тюрмах Ізраїлю.

Угруповання ХАМАС також оголосило про те, що йому вдалося проникнути на одну з військових баз біля Сектору Газа та захопити обладнання. Також продовжують надходити твердження щодо того, що деякі військовослужбовці армії оборони Ізраїлю були взяті в полон або загинули.

А тим часом через динаміки мечетей по всьому Єрусалиму направляють заклики до мусульман і палестинців піднятися і почати "Священну війну" проти Збройних сил і державної влади Ізраїлю.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Нагадаємо, що в результаті атаки на Ізраїль поранено понад 100 людей, також у полоні перебувають ізраїльські військові.

Також відомо, що Україна висловила Ізраїлю свою підтримку перед терористичною загрозою.

Крім того, стало відомо, що Іран підтримує ісламське угруповання ХАМАС у його намірах атакувати Ізраїль.

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