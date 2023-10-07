В результате вторжения ХАМАС в Израиль погибли 40 человек, ранения получили сотни
В Израиле по меньшей мере 40 человек погибли после внезапного нападения ХАМАС на страну в субботу утром. Еще 779 человек получили ранения.
Об этом сообщила CNN со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям Израиля.
Боевики увлекают мирных людей
Террористы из сектора Газа продолжают нападать на граждан Израиля. Они силой вывозят его в сектор Газа. Скорее всего, этих людей захотят потом обменять на находящихся в тюрьмах Израиля террористов.
Группировка ХАМАС также объявила о том, что ему удалось проникнуть на одну из военных баз возле сектора Газа и захватить оборудование. Также продолжают поступать утверждения, что некоторые военнослужащие армии обороны Израиля были взяты в плен или погибли.
Тем временем через динамики мечетей по всему Иерусалиму направляют призывы к мусульманам и палестинцам подняться и начать "Священную войну" против Вооруженных сил и государственной власти Израиля.
Нападение ХАМАС на Израиль
Напомним, что в результате атаки на Израиль ранены более 100 человек, также в плену находятся израильские военные.
Также известно, что Украина выразила Израилю поддержку перед террористической угрозой.
Кроме того, стало известно, что Иран поддерживает исламскую группировку ХАМАС в его намерениях атаковать Израиль.