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В результате вторжения ХАМАС в Израиль погибли 40 человек, ранения получили сотни

7 октября 2023 16:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В результате вторжения ХАМАС в Израиль погибли 40 человек, ранения получили сотни
Удар по гражданскому кварталу в Израиле. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Израиле по меньшей мере 40 человек погибли после внезапного нападения ХАМАС на страну в субботу утром. Еще 779 человек получили ранения.

Об этом сообщила CNN со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям Израиля.

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Террористы из сектора Газа продолжают нападать на граждан Израиля. Они силой вывозят его в сектор Газа. Скорее всего, этих людей захотят потом обменять на находящихся в тюрьмах Израиля террористов.

Группировка ХАМАС также объявила о том, что ему удалось проникнуть на одну из военных баз возле сектора Газа и захватить оборудование. Также продолжают поступать утверждения, что некоторые военнослужащие армии обороны Израиля были взяты в плен или погибли.

Тем временем через динамики мечетей по всему Иерусалиму направляют призывы к мусульманам и палестинцам подняться и начать "Священную войну" против Вооруженных сил и государственной власти Израиля.

Нападение ХАМАС на Израиль

Напомним, что в результате атаки на Израиль ранены более 100 человек, также в плену находятся израильские военные.

Также известно, что Украина выразила Израилю поддержку перед террористической угрозой.

Кроме того, стало известно, что Иран поддерживает исламскую группировку ХАМАС в его намерениях атаковать Израиль.

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