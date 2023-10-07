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ХАМАС захопив у заручники мешканців Ізраїля: що відомо на цю мить

7 жовтня 2023 19:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ХАМАС захопив у заручники мешканців Ізраїля: що відомо на цю мить
ХАМАС та полонені. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

ХАМАС захопив у заручники мешканців Ізраїля. Червоний Хрест заявив, що готовий відвідати всіх затриманих.

Про це повідомляє CNN та The Guardian.

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Захоплення в заручники

Речник армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ХАМАС захопив заручників і військовополонених.

"Є заручники і військовополонені, яких захопив ХАМАС. Також є загиблі серед бійців ЦАХАЛу. Точної цифри поки що не маємо — у нас війна", — наголосив він.  

Червоний Хрест готовий відвідати всіх затриманих

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що він надзвичайно стурбований тривожною інтенсифікацією збройного насильства в Ізраїлі та на окупованих територіях сьогодні вранці.

"Ми знаємо про повідомлення про захоплення або затримання людей. Я хочу нагадати, що здійснення або загроза здійснення акту заручництва заборонені міжнародним гуманітарним правом", — сказав регіональний директор МКЧХ на Близькому і Середньому Сході Фабріціо Карбоні.

За його словами, з усіма затриманими необхідно поводитися гуманно і з повагою до їхньої гідності. 

"У ролі нейтрального посередника ми готові відвідати кожного затриманого, щоб перевірити його самопочуття і повідомити новини його близьким", — додав Карбоні.

Нагадаємо, військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою, Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Також ми писали, що в Ізраїлі щонайменше 100 людей загинуло після раптового нападу ХАМАС на країну у суботу вранці. Ще 779 людей отримали поранення.

Додамо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу поспілкувався з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Сторони обговорили ситуацію внаслідок вторгнення ХАМАС.

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