Тепер і на морі: Армія оборони Ізраїлю показала відео знищення катерів ХАМАС

Момент знищення катеру бойовиків. Фото: Скриншот

Сьогодні, 7 жовтня, бойовики палестинського угруповання ХАМАС прорвали кордон між Ізраїлем та сектором Газа і вдерлися на ізраїльську територію. Бої розгорілися не лише на суші, але і на морі.

В мережі з'явилося відео, на якому видно, як ізраїльські військові знищують катери бойовиків ХАМАС.

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Бої на морі

На відео видно, як військові знищують ворожі цілі на воді. Очевидно, терористи намагалися висадитися на території Ізраїлю для подальшої підривної діяльності.

Також Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що протягом останніх кількох годин їхні десятки винищувачів та інші військові літаки атакували 17 військових комплексів та чотири оперативні штаби ХАМАС. Ці атаки пішли у відповідь на обстріл із понад 2 тисячі ракет, випущених із Сектору Гази, унаслідок якого щонайменше 22 ізраїльтянина загинули і ще сотні поранено.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Нагадаємо, що в результаті атаки на Ізраїль поранено понад 100 людей, також у полоні перебувають ізраїльські військові.

Також відомо, що Україна висловила Ізраїлю свою підтримку перед терористичною загрозою.

Крім того, стало відомо, що Іран підтримує ісламське угруповання ХАМАС у його намірах атакувати Ізраїль.