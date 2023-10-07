Теперь и на море: Армия обороны Израиля показала видео уничтожение катеров ХАМАС

Момент уничтожения катера боевиков. Фото: Скриншот

Сегодня, 7 октября, боевики палестинской группировки ХАМАС прорвали границу между Израилем и сектором Газа и ворвались на израильскую территорию. Бои разгорелись не только на суше, но и на море.

В сети появилось видео, на котором видно, как израильские военные уничтожают катера боевиков ХАМАС.

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Бои на море

На видео видно, как военные уничтожают неприятельские цели на воде. По всей видимости, террористы пытались высадиться на территории Израиля для дальнейшей взрывной деятельности.

Также Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за последние несколько часов их десятки истребителей и другие военные самолеты атаковали 17 военных комплексов и четыре оперативных штаба ХАМАС. Эти атаки пошли в ответ на обстрел из более чем 2 тысяч ракет, выпущенных из Сектора Газы, в результате которого по меньшей мере 22 израильтянина погибли и еще сотни ранены.

Нападение ХАМАС на Израиль

Напомним, что в результате атаки на Израиль ранены более 100 человек, также в плену находятся израильские военные.

Также известно, что Украина выразила Израилю поддержку перед террористической угрозой.

Кроме того, стало известно, что Иран поддерживает исламскую группировку ХАМАС в его намерениях атаковать Израиль.