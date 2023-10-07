ХАМАС захватил в заложники жителей Израиля: что известно на данный момент

ХАМАС и пленные. Фото: скриншот с видео

ХАМАС захватил в заложники жителей Израиля. Красный Крест заявил, что готов посетить всех задержанных.

Об этом сообщает CNN и The Guardian.

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Захват в заложники

Спикер армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что ХАМАС захватил заложников и военнопленных.

"Есть заложники и военнопленные, которых захватил ХАМАС. Также есть погибшие среди бойцов ЦАХАЛа. Точной цифры пока нет — у нас война", — подчеркнул он.

Красный Крест готов посетить всех задержанных

Международный комитет Красного Креста заявил, что чрезвычайно обеспокоен тревожной интенсификацией вооруженного насилия в Израиле и на оккупированных территориях сегодня утром.

"Мы знаем о сообщениях о захвате или задержании людей. Я хочу напомнить, что совершение или угроза совершения акта заложничества запрещены международным гуманитарным правом", — сказал региональный директор МККК на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони.

По его словам, со всеми задержанными необходимо обращаться гуманно и с уважением к их достоинству.

"В роли нейтрального посредника мы готовы посетить каждого задержанного, чтобы проверить его самочувствие и сообщить новости его близким", — добавил Карбони.

Напомним, военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь, Израиль объявил о состоянии готовности к войне.

Также мы писали, что в Израиле по меньшей мере 100 человек погибли после внезапного нападения ХАМАС на страну в субботу утром. Еще 779 человек получили ранения.

Добавим, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообщался с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Стороны обсудили ситуацию в результате вторжения ХАМАС.