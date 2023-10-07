На Тель-Авив запустили ракеты: есть попадания

Последствия обстрела Тель-Авива. Фото: скриншот из видео

Боевики ХАМАСа обстреливают Тель-Авив. Они также атакуют прилегающие районы города. По предварительной информации, есть попадания.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Обстрел Тель-Авива

Сейчас сирены звучат в Реховоте, Нес-Ционе, Тель-Авиве-Яффи, Рамат-Гане, Явне, Ришон-Лезионе, Гиватаиме, Рамат-ха-Шароне, Петах-Тиква, Кирьят-Оно, Бней-Брак, Гиват-Шмуэль, Беэр-Яаков, Рамла, Холон, Микве-Исраэль, Бат Ям.

🇮🇱 MASSIVE rocket barrage reportedly headed toward Tel Aviv.



Великие explosions reported в north of Jerusalem. pic.twitter.com/XM8xwkrqLx — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) октябрь 7, 2023

О громких взрывах сообщают над Тель-Авивом. Пока неизвестно, пострадали ли люди от атаки ХАМАС.

Ранее боевики угрожали атаковать Тель-Авив после того, как ЦАХАЛ разбомбила две многоэтажные башни в секторе Газа, которые использовались для размещения активов ХАМАС.

По информации ряда СМИ, боевики запустили около 150 ракет. К тому же сообщают о попадании.

Обновлено 20:51. СМИ сообщают, что в результате обстрела пострадали семь человек.

Напомним, военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь, Израиль объявил о состоянии готовности к войне.

Также мы писали, что ХАМАС захватил в заложники жителей Израиля. Красный Крест заявил, что готов посетить всех задержанных.

Добавим, израильская Армия обороны вошла во все города на границе с Сектором Газа. Сегодня, 7 октября, их захватывали боевики ХАМАС.