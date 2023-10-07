Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Військовий експерт розповів, як палестинцям вдалося вторгнутися в Ізраїль arrow

Військовий експерт розповів, як палестинцям вдалося вторгнутися в Ізраїль

7 жовтня 2023 20:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Військовий експерт розповів, як палестинцям вдалося вторгнутися в Ізраїль
Ракетні обстріли в бік Ізраїлю із Сектору Газа. Фото: REUTERS/Amir Cohen
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Військовий експерт Юліан Репке розповів, як палестинці змогли вторгнутися в Ізраїль. За його словами, ракетний обстріл і захоплення військових баз були відволікаючими маневрами.

Про це повідомляє Bild.

Читайте також:

Вторгнення в Ізраїль

"Спершу бойовики випустили тисячі ракет по містах Ізраїлю. Це був скоріше відволікаючий маневр, оскільки жителі прикордонних регіонів звикли до постійних обстрілів і вирішили, що йдеться про рутинну тривогу", — розповів Репке.

За його словами, потім сотні бойовиків перетнули кордон Сектору Гази. Він є одним з найбільш охоронюваних у світі. Вони проробили проходи в парканах та пересувалися на мотоциклах, а також пікапах.

Репке наголосив, що несподіванкою для Ізраїлю стали палестинські дрони, яки скидали гранати на бронетехніку та бойовики на дельтапланах. 

"Бойовики сплановано рухалися в різних напрямках, атакувавши військові бази "Цикім" і "Нахаль Оз", а також прикордонний пункт "Ерец". Вони застали зненацька ізраїльських прикордонників, захопивши полонених і бронетехніку. Але й ці атаки були радше відволікаючим маневром", — наголосив військовий експерт.

Військові бази та прикордонний пункт, які були атаковані в Ізраїлі
Військові бази та прикордонний пункт, які були атаковані. Фото: Bild

За словами Репке, головною метою були мирні жителі прикордонних населених пунктів, таких як Сдерот, Нетівот і Офакім. Бойовики ХАМАСу там вбивали та брали в заручники десятки людей.

Населені пункти, де бойовики вбивали жителів Ізраїлю
Населені пункти, де бойовики вбивали жителів Ізраїлю. Фото: Bild

Наразі військові Ізраїля ведуть бої за відновлення контролю над 21 населеним пунктом на півдні країни.

Нагадаємо, військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою, Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Також ми писали, що ХАМАС захопив у заручники мешканців Ізраїля. Червоний Хрест заявив, що готовий відвідати всіх затриманих.

Додамо, ізраїльська Армія оборони зайшла до всіх міст на кордоні із Сектором Газа. Сьогодні, 7 жовтня, їх захоплювали бойовики ХАМАС.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз