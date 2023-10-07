Військовий експерт розповів, як палестинцям вдалося вторгнутися в Ізраїль

Ракетні обстріли в бік Ізраїлю із Сектору Газа. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Військовий експерт Юліан Репке розповів, як палестинці змогли вторгнутися в Ізраїль. За його словами, ракетний обстріл і захоплення військових баз були відволікаючими маневрами.

Про це повідомляє Bild.

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"Спершу бойовики випустили тисячі ракет по містах Ізраїлю. Це був скоріше відволікаючий маневр, оскільки жителі прикордонних регіонів звикли до постійних обстрілів і вирішили, що йдеться про рутинну тривогу", — розповів Репке.

За його словами, потім сотні бойовиків перетнули кордон Сектору Гази. Він є одним з найбільш охоронюваних у світі. Вони проробили проходи в парканах та пересувалися на мотоциклах, а також пікапах.

Репке наголосив, що несподіванкою для Ізраїлю стали палестинські дрони, яки скидали гранати на бронетехніку та бойовики на дельтапланах.

"Бойовики сплановано рухалися в різних напрямках, атакувавши військові бази "Цикім" і "Нахаль Оз", а також прикордонний пункт "Ерец". Вони застали зненацька ізраїльських прикордонників, захопивши полонених і бронетехніку. Але й ці атаки були радше відволікаючим маневром", — наголосив військовий експерт.

Військові бази та прикордонний пункт, які були атаковані. Фото: Bild

За словами Репке, головною метою були мирні жителі прикордонних населених пунктів, таких як Сдерот, Нетівот і Офакім. Бойовики ХАМАСу там вбивали та брали в заручники десятки людей.

Населені пункти, де бойовики вбивали жителів Ізраїлю. Фото: Bild

Наразі військові Ізраїля ведуть бої за відновлення контролю над 21 населеним пунктом на півдні країни.

Нагадаємо, військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою, Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Також ми писали, що ХАМАС захопив у заручники мешканців Ізраїля. Червоний Хрест заявив, що готовий відвідати всіх затриманих.

Додамо, ізраїльська Армія оборони зайшла до всіх міст на кордоні із Сектором Газа. Сьогодні, 7 жовтня, їх захоплювали бойовики ХАМАС.