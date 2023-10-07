Военный эксперт рассказал, как палестинцам удалось вторгнуться в Израиль

Ракетные обстрелы в сторону Израиля из сектора Газа. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Военный эксперт Юлиан Репке рассказал, как палестинцы смогли вторгнуться в Израиль. По его словам, ракетный обстрел и захват военных баз были отвлекающими маневрами.

Об этом сообщает Bild.

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"Сначала боевики выпустили тысячи ракет по городам Израиля. Это был скорее отвлекающий маневр, поскольку жители приграничных регионов привыкли к постоянным обстрелам и решили, что речь идет о рутинной тревоге", — рассказал Репке.

По его словам, затем сотни боевиков пересекли границу Сектора Газы. Он является одним из самых охраняемых в мире. Они проделали проходы в заборах и передвигались на мотоциклах, а также пикапах.

Репке подчеркнул, что неожиданностью для Израиля стали палестинские дроны, сбрасывавшие гранаты на бронетехнику и боевики на дельтапланах.

"Боевики спланировано двигались в разных направлениях, атаковав военные базы "Циким" и "Нахаль Оз", а также пограничный пункт "Эрец". Они застали врасплох израильских пограничников, захватив пленных и бронетехнику. Но и эти атаки были скорее отвлекающим маневром", — подчеркнул военный эксперт.

Военные базы и пограничный пункт, атакованные. Фото: Bild

По словам Репке, главной целью были мирные жители приграничных населенных пунктов, таких как Сдерот, Нетивот и Офаким. Боевики ХАМАС там убивали и брали в заложники десятки человек.

Населенные пункты, где боевики убивали жителей Израиля. Фото: Bild

В настоящее время военные Израиля ведут бои за возобновление контроля над 21 населенным пунктом на юге страны.

Напомним, военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь, Израиль объявил о состоянии готовности к войне.

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Добавим, израильская Армия обороны зашла во все города на границе с Сектором Газа. Сегодня, 7 октября, их захватывали боевики ХАМАС.