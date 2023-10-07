Влучання по Палестинській Вежі потрапило у прямий ефір Al Jazeera

Момент удару по Палестинській Вежі. Фото: Скриншот

Ізраїльські військові продовжують завдавати ударів по об'єктах бойовиків у секторі Газа. В результаті одного з таких ударів руйнування зазнала будівля, відома як Палестинська Вежа.

Момент знищення будівлі потрапив у кадр телеканалу Al Jazeera.

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Кореспондентка телеканалу Al Jazeera перебувала у прямому ефірі і розповідала про удари Ізраїлю по об'єктах у секторі Газа.

Удари по позиціях бойовиків

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що протягом останніх кількох годин їхні десятки винищувачів та інші військові літаки атакували 17 військових комплексів та чотири оперативні штаби ХАМАС. Ці атаки пішли у відповідь на обстріл із понад 2 тисячі ракет, випущених із Сектору Гази, унаслідок якого щонайменше 22 ізраїльтянина загинули і ще сотні поранено.

Раніше ми розповідали, що ХАМАС захопив у заручники мешканців Ізраїля. Червоний Хрест заявив, що готовий відвідати всіх затриманих.

Також ми писали, що в Ізраїлі щонайменше 100 людей загинуло після раптового нападу ХАМАС на країну у суботу вранці. Ще 779 людей отримали поранення.