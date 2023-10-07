Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Попадание по Палестинской Башне попало в прямой эфир Al Jazeera arrow

Попадание по Палестинской Башне попало в прямой эфир Al Jazeera

7 октября 2023 19:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Попадание по Палестинской Башне попало в прямой эфир Al Jazeera
Момент удара по Палестинской Башне. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Израильские военные продолжают наносить удары по объектам боевиков в секторе Газа. В результате одного из таких ударов разрушение потерпело здание, известное как Палестинская Башня.

Момент уничтожения здания попал в кадр телеканала Al Jazeera.

Читайте также:

Попадание в Палестинскую Башню

Корреспондент телеканала Al Jazeera находилась в прямом эфире и рассказывала об ударах Израиля по объектам в секторе Газа.

Удары по позициям боевиков

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за последние несколько часов их десятки истребителей и другие военные самолеты атаковали 17 военных комплексов и четыре оперативных штаба ХАМАС. Эти атаки пошли в ответ на обстрел из более чем 2 тысяч ракет, выпущенных из Сектора Газы, в результате которого по меньшей мере 22 израильтянина погибли и еще сотни ранены.

Ранее мы говорили, что ХАМАС захватил в заложники жителей Израиля. Красный Крест заявил, что готов посетить всех задержанных.

Также мы писали, что в Израиле по меньшей мере 100 человек погибли после внезапного нападения ХАМАС на страну в субботу утром. Еще 779 человек получили ранения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз