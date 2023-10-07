Попадание по Палестинской Башне попало в прямой эфир Al Jazeera

Момент удара по Палестинской Башне. Фото: Скриншот

Израильские военные продолжают наносить удары по объектам боевиков в секторе Газа. В результате одного из таких ударов разрушение потерпело здание, известное как Палестинская Башня.

Момент уничтожения здания попал в кадр телеканала Al Jazeera.

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Корреспондент телеканала Al Jazeera находилась в прямом эфире и рассказывала об ударах Израиля по объектам в секторе Газа.

Удары по позициям боевиков

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за последние несколько часов их десятки истребителей и другие военные самолеты атаковали 17 военных комплексов и четыре оперативных штаба ХАМАС. Эти атаки пошли в ответ на обстрел из более чем 2 тысяч ракет, выпущенных из Сектора Газы, в результате которого по меньшей мере 22 израильтянина погибли и еще сотни ранены.

Ранее мы говорили, что ХАМАС захватил в заложники жителей Израиля. Красный Крест заявил, что готов посетить всех задержанных.

Также мы писали, что в Израиле по меньшей мере 100 человек погибли после внезапного нападения ХАМАС на страну в субботу утром. Еще 779 человек получили ранения.