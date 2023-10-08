В Москве запретили почтить память погибших в Израиле

Люди пришли к посольству Израиля в Москве почтить память погибших. Фото: скриншот

В Москве полиция запретила людям у посольства Израиля почтить память погибших от атаки ХАМАС. Правоохранители просто попросили людей уйти.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Вечером 7 октября, в день нападения ХАМАСа на Израиль, москвичи начали нести цветы к посольству Израиля на Большой Ордынке.

Однако правоохранители попросили пришедших уйти от посольства и возложить цветы на бульваре с другой стороны улицы.

Свои действия они объясняли "режимом безопасности".

Одна из присутствовавших там женщин воскликнула: "Там люди погибли, а вы здесь запрещаете почтить их память".

В общей сложности на большой Ордынке лежало около 10 букетов.

Напомним, американский президент Джо Байден обещает Израилю всестороннюю помощь, чтобы граждане могли продолжать защищать себя. В свою очередь, Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и сказал, что "потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит".

Также мы писали, что в Израиле возросло число погибших в результате нападения террористической группировки ХАМАС. Пока известно о минимум 150 жертвах.