В Москве запретили почтить память погибших в Израиле
В Москве полиция запретила людям у посольства Израиля почтить память погибших от атаки ХАМАС. Правоохранители просто попросили людей уйти.
Об этом сообщают российские СМИ.
Чествование памяти погибших в Израиле
Вечером 7 октября, в день нападения ХАМАСа на Израиль, москвичи начали нести цветы к посольству Израиля на Большой Ордынке.
Однако правоохранители попросили пришедших уйти от посольства и возложить цветы на бульваре с другой стороны улицы.
Свои действия они объясняли "режимом безопасности".
Одна из присутствовавших там женщин воскликнула: "Там люди погибли, а вы здесь запрещаете почтить их память".
В общей сложности на большой Ордынке лежало около 10 букетов.
Напомним, американский президент Джо Байден обещает Израилю всестороннюю помощь, чтобы граждане могли продолжать защищать себя. В свою очередь, Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и сказал, что "потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит".
Также мы писали, что в Израиле возросло число погибших в результате нападения террористической группировки ХАМАС. Пока известно о минимум 150 жертвах.