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В Израиле в перестрелке погиб полковник ЦАХАЛ

8 октября 2023 03:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Израиле в перестрелке погиб полковник ЦАХАЛ
Полковник Ионатан Штайнберг. Фото: фото Тwitter.com/IDF
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Израиле в перестрелке с боевиками ХАМАС погиб командир бригады "Нахаль" полковник Йонатан Штайнберг.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в соцсети X (Twitter).

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В Израиле погиб полковник ЦАХАЛ

Сообщается, что полковник был убит 7 октября возле кибуца Керем Шалом.

"Командир бригады Nahal полковник Джонатан Штайнберг был убит сегодня во время противостояния с террористом", — говорится в сообщении.

Сообщение в соцсети о гибели полковника Израиля

Издание The Times of Israel пишет, что 42-летний Стейнберг из южного города Шомрия направлялся к месту столкновений, где сражались его подчиненные, он столкнулся с террористом.

"Он является одним из самых высокопоставленных израильских офицеров, убитых в боях за последнее время", — отмечают обозреватели.

Напомним, в Москве полиция запретила людям у посольства Израиля почтить память погибших от атаки ХАМАС. Правоохранители просто попросили людей уйти.

Также мы писали, что американский президент Джо Байден обещает Израилю всестороннюю помощь, чтобы граждане могли продолжать себя защищать. В свою очередь, Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и сказал, что "потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит".

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