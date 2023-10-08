Армия обороны Израиля создала закрытую зону в районе сектора Газа: что это значит
Израиль создал закрытую зону в районе сектора Газа. Теперь гражданам туда попадать запрещено.
Об этом пишут израильские вооруженные силы в Telegram.
Закрытая зона в районе Сектора Газа
Израильские вооруженные силы сообщают, что доступ к зоне будет закрыт.
"ЦАХАЛ отмечает, что вход в закрытую военную зону запрещен, и просит население быть бдительным и не заходить в этот район", — говорится в сообщении.
Также представитель ЦАХАЛа обратился к жителям сектора Газа на арабском языке с просьбой искать убежище.
Напомним, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что первый этап ответа Израиля на атаку завершается. И страна начала фазу наступления.
По его словам, это произошло после "уничтожения подавляющего большинства вражеских сил, проникших на нашу территорию".