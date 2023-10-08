Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Армия обороны Израиля создала закрытую зону в районе сектора Газа: что это значит arrow

Армия обороны Израиля создала закрытую зону в районе сектора Газа: что это значит

8 октября 2023 04:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Армия обороны Израиля создала закрытую зону в районе сектора Газа: что это значит
Шар огня и дыма поднимается над зданием в городе Газа 7 октября 2023 года. Фото: AFP
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Израиль создал закрытую зону в районе сектора Газа. Теперь гражданам туда попадать запрещено.

Об этом пишут израильские вооруженные силы в Telegram.

Читайте также:

Закрытая зона в районе Сектора Газа

Израильские вооруженные силы сообщают, что доступ к зоне будет закрыт.

"ЦАХАЛ отмечает, что вход в закрытую военную зону запрещен, и просит население быть бдительным и не заходить в этот район", — говорится в сообщении.

Сообщение израильской армии

Также представитель ЦАХАЛа обратился к жителям сектора Газа на арабском языке с просьбой искать убежище.

Напомним, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что первый этап ответа Израиля на атаку завершается. И страна начала фазу наступления.

По его словам, это произошло после "уничтожения подавляющего большинства вражеских сил, проникших на нашу территорию".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз