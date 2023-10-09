Израиль вернул контроль над территорией, куда раньше проникли боевики ХАМАС

Военные Армии Израиля. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Армия Израиля вернула контроль над всеми районами, ранее захватившими боевики ХАМАС. При этом военные не исключают, что на израильской территории по-прежнему находятся боевики.

Об этом сообщил спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, пишет The Guardian.

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Ситуация в Израиле сейчас

По словам Хагари, сейчас проводится эвакуация из всех населенных пунктов, расположенных вблизи границы с сектором Газа.

При этом Израиль все еще находится в состоянии повышенной готовности на севере. Да, вчера там произошло несколько локальных инцидентов, но боевых действий нет.

Удары по Сектору Газы

Представитель Армии обороны Израиля рассказал, что военные совершают интенсивные воздушные удары по Сектору Газа каждые четыре часа. Израиль нацелен только на места, где находятся террористы.

Хараги добавил, что Израиль атакует сотни целей. По его словам, речь идет о сотнях погибших террористов.

Призыв резервистов и потери Израиля

Также известно, что в настоящее время Израиль призвал уже 300 тысяч резервистов. Спикер ЦАХАЛА также заверил, что снаряжения и продовольствия в армии достаточно.

Хараги также сообщил, что число погибших израильтян составляет около 700 человек, причем подтверждена гибель 73 солдат.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по штаб-квартире "Национального исламского банка" в Секторе Газы. Случилось это вчера, 8 октября.

Добавим, что Израиль создал закрытую зону в районе сектора Газа. Теперь гражданам туда попадать запрещено.