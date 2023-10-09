Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Израиль вернул контроль над территорией, куда раньше проникли боевики ХАМАС arrow

Израиль вернул контроль над территорией, куда раньше проникли боевики ХАМАС

9 октября 2023 11:52
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Израиль вернул контроль над территорией, куда раньше проникли боевики ХАМАС
Военные Армии Израиля. Фото: REUTERS/Amir Cohen
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Армия Израиля вернула контроль над всеми районами, ранее захватившими боевики ХАМАС. При этом военные не исключают, что на израильской территории по-прежнему находятся боевики.

Об этом сообщил спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, пишет The Guardian.

Читайте также:

Ситуация в Израиле сейчас

По словам Хагари, сейчас проводится эвакуация из всех населенных пунктов, расположенных вблизи границы с сектором Газа.

При этом Израиль все еще находится в состоянии повышенной готовности на севере. Да, вчера там произошло несколько локальных инцидентов, но боевых действий нет.

Удары по Сектору Газы

Представитель Армии обороны Израиля рассказал, что военные совершают интенсивные воздушные удары по Сектору Газа каждые четыре часа. Израиль нацелен только на места, где находятся террористы.

Хараги добавил, что Израиль атакует сотни целей. По его словам, речь идет о сотнях погибших террористов.

Призыв резервистов и потери Израиля

Также известно, что в настоящее время Израиль призвал уже 300 тысяч резервистов. Спикер ЦАХАЛА также заверил, что снаряжения и продовольствия в армии достаточно.

Хараги также сообщил, что число погибших израильтян составляет около 700 человек, причем подтверждена гибель 73 солдат.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по штаб-квартире "Национального исламского банка" в Секторе Газы. Случилось это вчера, 8 октября.

Добавим, что Израиль создал закрытую зону в районе сектора Газа. Теперь гражданам туда попадать запрещено.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз