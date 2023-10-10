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Что известно о лидере ХАМАСа, который организовал атаку на Израиль

10 октября 2023 18:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Что известно о лидере ХАМАСа, который организовал атаку на Израиль
Последствия нападения ХАМАСа на Израиль. Фото: Reuters/Ronen Zvulun
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Организатор атаки на Израиль Мохаммед Дейф известен тем, что он является руководителем военного крыла ХАМАС. Более того, разведка Израиля пыталась поймать его в течение 20 лет.

Об этом сообщает издание Financial Times, журналисты которого собрали мнения израильских и палестинских аналитиков.

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Что известно о террористе

Отмечается, что Мохаммед Диаб Ибрагим Масри родился в лагере беженцев в 1965 году в Хан-Юнисе (Палестина).

О нем настолько мало информации, что даже его точное имя неизвестно. В сети можно найти только одну его фотографию.

террорист ХАМАСа
Мохаммед Дейф. Фото: Financial Times

Также известно, что ему удалось окончить Исламский университет Газы. Там он участвовал в актерской труппе. Родители мужчины воевали в арабско-израильских войнах, поэтому он, достигнув сознательного возраста, начал подражать им.

Присоединение к ХАМАС

В первые годы существования ХАМАС, а именно в конце 1980-х, он решил присоединиться к движению. В этой организации он стал одним из самых перспективных и жестких командиров военной "Бригады аль-Кассама". Там ему дали прозвище "Дейф", которое означает "гость".

Затем Мохаммед Дейф стал экспертом по вооружениям и одним из основателей лабиринта тоннелей под Сектором Газы. Также он был одним из создателей неуправляемых ракет "Кассам", которыми бойцы ХАМАС на протяжении последних 22 лет наносят удары.

Аналитики, опрошенные журналистами издания, утверждают, что Дейф развивался вместе с технологиями израильской армии. Это он показал во время 11-дневной войны между ХАМАСом и армией Израиля в 2021 году. Тогда ХАМАС решил развернуть многие технологические ракеты, чтобы попытаться уничтожить израильское воздушное пространство.

Организатор терактов

Израильские спецслужбы говорят, что Мохаммед был организатором многих терактов, а именно нападений на израильских военных. Спецслужбы пытались его не раз ликвидировать.

Также сообщается, что в 2014 году из-за авиаудара израильской армии погибли одна из его жен, дочь и сын, однако в ХАМАСе опровергли такие данные.

Обращение накануне нападения

Уже 7 октября Мохаммед Дейф заявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы". В видеообращении он заявил, что Израиль не раз переступал "красные линии" в святыне ислама мечети Аль-Акса и организовывал полицейские рейды на верующих. Мохаммед призвал "изгнать оккупантов из священной земли". Также он решил обратиться к другим арабским странам, чтобы они тоже присоединились к военным действиям.

Напомним, в результате вторжения боевиков ХАМАС в Израиль погибли более 1000 израильтян. При этом израильское правительство о потерях среди гражданских не предоставляло официальные данные.

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