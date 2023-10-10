Израиль переходит в наступление на Сектор Газа
Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа. Об этом сказал министр обороны страны Йоав Галант своим военным на границе с Палестиной.
Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel.
Израиль переходит в наступление
"Я снял все ограничения, мы восстановили контроль над территорией и переходим к полноценному наступлению. ХАМАС хотел перемен в Газе, но все изменится на 180 градусов от того, о чем он думал", — сказал министр обороны Израиля.
Галант подчеркнул, что террористы ХАМАС обязательно пожалеют о том, что напали на Израиль.
"Кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, жертв Холокоста — мы уничтожим его всеми силами и без компромиссов", — добавил Галант.
Война в Израиле
Напомним, утром 7 октября военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь Израиль объявил о готовности к войне.
По состоянию на обед 7 октября количество погибших в Израиле составило 100 человек.
Боевики ХАМАСа беспощадно обстреливали Тель-Авив. Они также атаковали близлежащие районы города. По предварительной информации, есть попадания.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка. По его словам, в стране также исчезли два гражданина.
В воскресенье, 8 октября, Израиль официально объявил о состоянии войны в стране .
В понедельник, 9 октября, Израиль объявил самую большую в истории мобилизацию.
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В то же время российский дактатор Путин прокомментировал войну в Израиле и в очередной раз обвинил во всем США.