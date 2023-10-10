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Израиль переходит в наступление на Сектор Газа

10 октября 2023 22:41
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Козюк Татьяна
редактор
Израиль переходит в наступление на Сектор Газа
Израильские военные. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа. Об этом сказал министр обороны страны Йоав Галант своим военным на границе с Палестиной.

Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel.

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Израиль переходит в наступление

"Я снял все ограничения, мы восстановили контроль над территорией и переходим к полноценному наступлению. ХАМАС хотел перемен в Газе, но все изменится на 180 градусов от того, о чем он думал", — сказал министр обороны Израиля.

Галант подчеркнул, что террористы ХАМАС обязательно пожалеют о том, что напали на Израиль.

"Кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, жертв Холокоста — мы уничтожим его всеми силами и без компромиссов", — добавил Галант.

Война в Израиле

Напомним, утром 7 октября военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь Израиль объявил о готовности к войне.

По состоянию на обед 7 октября количество погибших в Израиле составило 100 человек.

Боевики ХАМАСа беспощадно обстреливали Тель-Авив. Они также атаковали близлежащие районы города. По предварительной информации, есть попадания.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка. По его словам, в стране также исчезли два гражданина.

В воскресенье, 8 октября, Израиль официально объявил о состоянии войны в стране .

В понедельник, 9 октября, Израиль объявил самую большую в истории мобилизацию.

Также мы писали о том, что известно о лидере ХАМАС, организовавшего атаку на Израиль.

В то же время российский дактатор Путин прокомментировал войну в Израиле и в очередной раз обвинил во всем США.

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