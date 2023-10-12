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США не будут вводить войска в Израиль, — CNN

12 октября 2023 23:23
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Илья Рябинин
редактор
США не будут вводить войска в Израиль, — CNN
Военнослужащие ВС США. Фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Белом доме заявили, что не будут вводить в Израиль контингент американских войск для подавления ХАМАСа. Решение обосновали  решением ЦАХАЛа самостоятельно разобраться с боевиками.

Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джона Кирби.

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По словам американского чиновника, армия Израиля вместо этого попросила о взаимообмене разведданными, а также о помощи оружием и боеприпасами.

"У нас нет планов по вводу войск, потому что наши израильские коллеги не желают такого результата. И они имеют на это полное право, мы одобряем такое решение", — сказал Кирби.

По его словам, в Израиле попросили поддержать ЦАХАЛ небольшой военной помощью, и о взаимообмене разведданными и спутниковым наблюдением.

"Израильтяне четко дали понять, что они не хотят иностранных войск на своей территории, однако предложили сотрудничество в разведке, и попросили о военной помощи. У нас есть некоторые совместные работы с нашими друзьями-партнерами, и они их безвозмездно получат в ближайшее время", — добавил Кирби.

Вероятно, речь идет о боеприпасах для системы ПРО "Железный купол" совместного производства США и Израиля. А также о трех дополнительных системах, которые сейчас находятся в Америке.

Кирби повторил: первоочередным приоритетом президента США Джо Байдена является безопасность американцев за рубежом, а также интересы национальной безопасности во всем регионе, где фиксируется вооруженная агрессия и терроризм.

Напомним, что ранее стало известно, что США могут вступить в противостояние ХАМАС вместе с Израилем, для чего отправили к берегам страны эскадру ВМС вместе с авианосцем "Джеральд Форд". Также Израиль посетил и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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