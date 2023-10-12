США не будут вводить войска в Израиль, — CNN
В Белом доме заявили, что не будут вводить в Израиль контингент американских войск для подавления ХАМАСа. Решение обосновали решением ЦАХАЛа самостоятельно разобраться с боевиками.
Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джона Кирби.
ЦАХАЛ будет действовать самостоятельно, но требует средств борьбы
По словам американского чиновника, армия Израиля вместо этого попросила о взаимообмене разведданными, а также о помощи оружием и боеприпасами.
"У нас нет планов по вводу войск, потому что наши израильские коллеги не желают такого результата. И они имеют на это полное право, мы одобряем такое решение", — сказал Кирби.
По его словам, в Израиле попросили поддержать ЦАХАЛ небольшой военной помощью, и о взаимообмене разведданными и спутниковым наблюдением.
"Израильтяне четко дали понять, что они не хотят иностранных войск на своей территории, однако предложили сотрудничество в разведке, и попросили о военной помощи. У нас есть некоторые совместные работы с нашими друзьями-партнерами, и они их безвозмездно получат в ближайшее время", — добавил Кирби.
Вероятно, речь идет о боеприпасах для системы ПРО "Железный купол" совместного производства США и Израиля. А также о трех дополнительных системах, которые сейчас находятся в Америке.
Кирби повторил: первоочередным приоритетом президента США Джо Байдена является безопасность американцев за рубежом, а также интересы национальной безопасности во всем регионе, где фиксируется вооруженная агрессия и терроризм.
Напомним, что ранее стало известно, что США могут вступить в противостояние ХАМАС вместе с Израилем, для чего отправили к берегам страны эскадру ВМС вместе с авианосцем "Джеральд Форд". Также Израиль посетил и госсекретарь США Энтони Блинкен.