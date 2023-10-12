Міністри оборони країн НАТО були шоковані кадрами злочинів ХАМАС, — Reuters

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант. Фото: Reuters

Міністри оборони в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі були шоковані, коли їхній ізраїльський колега Йоав Галант показав їм "шокуюче" і "жахливе" відео нападу ХАМАС на ізраїльських цивільних. Сотні бойовиків зламали прикордонний паркан і штурмували прилеглі ізраїльські громади в суботу.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Ізраїль заприсягся знищити ХАМАС

Ізраїль пообіцяв знищити рух ХАМАС, який керує Газою, у відплату за найбільш смертоносний напад на єврейських мирних жителів з часів Голокосту, коли сотні бойовиків зламали прикордонний паркан і штурмували прилеглі ізраїльські громади в суботу.

Реальний масштаб вбивств став очевидним після того, як ізраїльські сили відновили контроль над містами та кібуцями, виявивши будинки, усіяні тілами. Військові знайшли зґвалтованих і вбитих жінок, розстріляних і спалених дітей.

Криваві злочини ХАМАС

Галант, який дистанційно був присутній на годинній сесії НАТО, поінформував міністрів оборони про напад і показав відео, яке зняла газета Times of Israel. Кадри носили назву "відео без цензури про звірства ХАМАС".

Інше джерело розповіло про "виразні та шокуючі кадри" та описало союзників по НАТО як єдиних у своїй підтримці Ізраїлю.

"Відео містило графічні елементи з деяким розмиттям, щоб захистити гідність жертв", — сказав Галант.

Міністри, включно з німецьким міністром Борисом Пісторіусом, публічно заявили, що допоможуть Ізраїлю, задовольнивши запит Ізраїлю на використання двох бойових безпілотників Heron TP для контратаки на контрольований ХАМАС сектор Газа.

Раніше ми повідомляли, що спецслужби Сполучених Штатів Америки отримали конкретні розвідувальні дані щодо атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Вони дають підстави сумніватися у причетності Ірану до цього нападу.

Нагадаємо, майже два роки палестинські терористи ХАМАС використовували хитрощі для переконання Ізраїлю в тому, що бойовики не бажають війни. Однак вони застосували "безпрецедентну тактику розвідки", збудувавши макет ізраїльського поселення в Секторі Гази.