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Розвідка США не підтверджує участі Ірану в терористичній атаці ХАМАС на Ізраїль, але є нюанс

11 жовтня 2023 20:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Розвідка США не підтверджує участі Ірану в терористичній атаці ХАМАС на Ізраїль, але є нюанс
Терористична атака бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Спецслужби Сполучених Штатів Америки отримали конкретні розвідувальні дані щодо атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Вони дають підстави сумніватися у причетності Ірану до цього нападу.

Про це телеканалу CNN повідомили кілька неназваних джерел, знайомих із розвідувальними даними.

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Атака ХАМАС на Ізраїль

Співрозмовники каналу наголошують, що хоча перші розвіддані не вказують на пряму причетність Ірану до нападу на Ізраїль, американська розвідка поки не готова зробити остаточного висновку, бо продовжує збір інформації.

Водночас вони додають, що Іран традиційно надавав ХАМАС значну підтримку, зокрема зброєю та грошима. Це могло непрямим чином допомоги терористичному угрупованню в плануванні нападу на Ізраїль.

Роль Ірана в атаці на Ізраїль

Посадовці США в останні кілька днів публічно заявляли, що не мають даних про безпосередню причетність Ірану до нападу, але засуджують Тегеран як "співучасника" агресії через підтримку ХАМАС у минулому.

Водночас угруповання зберігає певну незалежність від іранського режиму: Тегеран не має своїх радників у секторі Гази й не керує його діяльністю.

Раніше ми розповідали, що внаслідок обстрілу музичного фестивалю Supernova біля кордону із Сектором Гази загинуло 260 людей. Наразі у мережі показали кадри з місця трагедія.

Нагадаємо, майже два роки палестинські терористи ХАМАС використовували хитрощі для переконання Ізраїлю в тому, що бойовики не бажають війни. Однак вони застосували "безпрецедентну тактику розвідки", збудувавши макет ізраїльського поселення в Секторі Гази.

 

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