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Разведка США не подтверждает участие Ирана в террористической атаке ХАМАС на Израиль, но есть нюанс

11 октября 2023 20:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Разведка США не подтверждает участие Ирана в террористической атаке ХАМАС на Израиль, но есть нюанс
Террористическая атака боевиков ХАМАСа на Израиль. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Спецслужбы Соединенных Штатов Америки получили конкретные разведывательные данные по атаке боевиков ХАМАС на Израиль. Они дают основания сомневаться в причастности Ирана к этому нападению.

Об этом телеканалу CNN сообщили несколько неназванных источников, знакомых с разведывательными данными.

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Собеседники канала отмечают, что хотя первые разведданные не указывают на прямую причастность Ирана к нападению на Израиль, американская разведка пока не готова сделать окончательный вывод, так как продолжает сбор информации.

В то же время, они добавляют, что Иран традиционно оказывал ХАМАС значительную поддержку, в частности оружием и деньгами. Это могло косвенно помочь террористической группировке в планировании нападения на Израиль.

Роль Ирана в атаке на Израиль

Чиновники США в последние несколько дней публично заявляли, что не располагают данными о непосредственной причастности Ирана к нападению, но осуждают Тегеран как "соучастника" агрессии из-за поддержки ХАМАС в прошлом.

В то же время группировка сохраняет определенную независимость от иранского режима: у Тегерана нет своих советников в секторе Газа и не руководит его деятельностью.

Ранее мы рассказывали, что в результате обстрела музыкального фестиваля Supernova у границы с Сектором Газы погибли 260 человек. В сети показали кадры с места трагедия.

Напомним, почти два года палестинские террористы ХАМАС использовали уловки для убеждения Израиля в том, что боевики не желают войны. Однако они применили "беспрецедентную тактику разведки", построив макет израильского поселения в Секторе Газа.

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