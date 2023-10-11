Разведка США не подтверждает участие Ирана в террористической атаке ХАМАС на Израиль, но есть нюанс
Спецслужбы Соединенных Штатов Америки получили конкретные разведывательные данные по атаке боевиков ХАМАС на Израиль. Они дают основания сомневаться в причастности Ирана к этому нападению.
Об этом телеканалу CNN сообщили несколько неназванных источников, знакомых с разведывательными данными.
Атака ХАМАС на Израиль
Собеседники канала отмечают, что хотя первые разведданные не указывают на прямую причастность Ирана к нападению на Израиль, американская разведка пока не готова сделать окончательный вывод, так как продолжает сбор информации.
В то же время, они добавляют, что Иран традиционно оказывал ХАМАС значительную поддержку, в частности оружием и деньгами. Это могло косвенно помочь террористической группировке в планировании нападения на Израиль.
Роль Ирана в атаке на Израиль
Чиновники США в последние несколько дней публично заявляли, что не располагают данными о непосредственной причастности Ирана к нападению, но осуждают Тегеран как "соучастника" агрессии из-за поддержки ХАМАС в прошлом.
В то же время группировка сохраняет определенную независимость от иранского режима: у Тегерана нет своих советников в секторе Газа и не руководит его деятельностью.
Ранее мы рассказывали, что в результате обстрела музыкального фестиваля Supernova у границы с Сектором Газы погибли 260 человек. В сети показали кадры с места трагедия.
Напомним, почти два года палестинские террористы ХАМАС использовали уловки для убеждения Израиля в том, что боевики не желают войны. Однако они применили "беспрецедентную тактику разведки", построив макет израильского поселения в Секторе Газа.