МЗС Ізраїлю опублікувало перелік країн, чиї громадяни загинули під час нападу ХАМАСу
Міністерство закордонних справ Ізраїлю опублікувало списки країн, громадяни яких загинули внаслідок вторгнення бойовиків ХАМАСу. Найбільше загиблих іноземців були громадянами Таїланду — 18.
Відповідний список МЗС опублікувало у Twitter.
"Не пошкодували нікого. ХАМАС переслідував як ізраїльтян, так і іноземців. Ми в цій справі разом. І разом ми переможемо", — йдеться у повідомленні.
Громадяни яких країн загинули
Найбільше загиблих іноземців, а саме 18 осіб, — це громадяни Таїланду.
Крім того, в Ізраїлі загинули 11 американців.
Також у повідомленні йдеться про двох загиблих громадян України. Проте за уточненими даними від МЗС України, стало відомо про загибель ще одного українця від бойових дій в Ізраїлі.
Що відбувається в Ізраїлі зараз
Як пише Times of Israel, Із Сектора Гази йде ракетний обстріл по містах Ашдод і Ашкелон на півдні Ізраїлю.
В Ашкелоні внаслідок ракетного удару поранення отримали щонайменше двоє людей.
Крім того, на так званому контрольно-пропускному пункті "Тунелі" на південь від Єрусалиму в результаті ймовірного теракту була поранена одна людина.
Нагадаємо, що у Міністерстві оборони Ізраїлю заявили, що війна з ХАМАС може тривати кілька місяців. Нині Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази, оскільки зіткнення з бойовиками ХАМАС на півдні країни тривають вже четвертий день.
Речник українського МЗС Олег Ніколенко підтвердив загибель ще одного українця від бойових дій в Ізраїлі. Наразі відомо про трьох наших громадян, які стали жертвами нападу терористів ХАМАС на Ізраїль.