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МЗС Ізраїлю опублікувало перелік країн, чиї громадяни загинули під час нападу ХАМАСу

11 жовтня 2023 14:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
МЗС Ізраїлю опублікувало перелік країн, чиї громадяни загинули під час нападу ХАМАСу
Тіла загиблих людей внаслідок атак палестинських бойовиків. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністерство закордонних справ Ізраїлю опублікувало списки країн, громадяни яких загинули внаслідок вторгнення бойовиків ХАМАСу.  Найбільше загиблих іноземців були громадянами Таїланду — 18.

Відповідний список МЗС опублікувало у Twitter.

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"Не пошкодували нікого. ХАМАС переслідував як ізраїльтян, так і іноземців. Ми в цій справі разом. І разом ми переможемо", — йдеться у повідомленні.

Громадяни яких країн загинули

Найбільше загиблих іноземців, а саме 18 осіб, — це громадяни Таїланду.

Крім того, в Ізраїлі загинули 11 американців.

Також у повідомленні йдеться про двох загиблих громадян України. Проте за уточненими даними від МЗС України, стало відомо про загибель ще одного українця від бойових дій в Ізраїлі. 

загиблі іноземці в Ізраїлі
Список країн, громадяни яких загинули в Ізраїлі

Що відбувається в Ізраїлі зараз

Як пише Times of Israel, Із Сектора Гази йде ракетний обстріл по містах Ашдод і Ашкелон на півдні Ізраїлю.

В Ашкелоні внаслідок ракетного удару поранення отримали щонайменше двоє людей.

Крім того, на так званому контрольно-пропускному пункті "Тунелі" на південь від Єрусалиму в результаті ймовірного теракту була поранена одна людина.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони Ізраїлю заявили, що війна з ХАМАС може тривати кілька місяців. Нині Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази, оскільки зіткнення з бойовиками ХАМАС на півдні країни тривають вже четвертий день.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко підтвердив загибель ще одного українця від бойових дій в Ізраїлі. Наразі відомо про трьох наших громадян, які стали жертвами нападу терористів ХАМАС на Ізраїль.

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