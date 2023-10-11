МИД Израиля опубликовал список стран, чьи граждане погибли во время нападения ХАМАСа
Министерство иностранных дел Израиля опубликовало списки стран, граждане которых погибли в результате вторжения боевиков ХАМАСа. Больше всего погибших иностранцев были гражданами Таиланда - 18.
Соответствующий список МИД опубликовал в Twitter.
"Не пожалели никого. ХАМАС преследовал как израильтян, так и иностранцев. Мы по этому делу вместе. И вместе мы победим" , — говорится в сообщении.
Граждане каких стран погибли
Больше всего погибших иностранцев, а именно 18 человек, — это граждане Таиланда.
Кроме того, в Израиле погибли 11 американцев.
Также в сообщении говорится о двух погибших гражданах Украины. Однако, по уточненным данным от МИД Украины, стало известно о гибели еще одного украинца от боевых действий в Израиле.
Что происходит в Израиле сейчас
Как пишет Times of Israel , из сектора Газа идет ракетный обстрел по городам Ашдод и Ашкелон на юге Израиля.
В Ашкелоне в результате ракетного удара ранения получили по меньшей мере два человека.
Кроме того, на так называемом контрольно-пропускном пункте "Тоннели" к югу от Иерусалима в результате предполагаемого теракта был ранен один человек.
Напомним, что в Министерстве обороны Израиля заявили, что война с ХАМАСом может продолжаться несколько месяцев. В настоящее время Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа, поскольку столкновения с боевиками ХАМАС на юге страны продолжаются уже четвертый день.
Спикер украинского МИДа Олег Николенко подтвердил гибель еще одного украинца от боевых действий в Израиле. Пока известно о трех наших гражданах, которые стали жертвами нападения террористов ХАМАС на Израиль.