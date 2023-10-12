Министры обороны стран НАТО были шокированы кадрами преступлений ХАМАС, — Reuters

Министр обороны Израиля Иоав Галант. Фото: Reuters

Министры обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе были шокированы, когда их израильский коллега Йоав Галант показал им "шокирующее" и "ужасающее" видео нападения ХАМАС на израильских гражданских. Сотни боевиков сломали пограничный забор и штурмовали близлежащие израильские общины в субботу.

Об этом сообщает Reuters.

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Израиль пообещал уничтожить движение ХАМАС, которое управляет Газой, в отместку за самое смертоносное нападение на еврейских мирных жителей со времен Холокоста, когда сотни боевиков сломали пограничный забор и штурмовали близлежащие израильские общины в субботу.

Реальный масштаб убийств стал очевидным после того, как израильские силы возобновили контроль над городами и кибуцами, обнаружив дома, усеянные телами. Военные обнаружили изнасилованных и убитых женщин, расстрелянных и сожженных детей.

Кровавые преступления ХАМАС

Галант, дистанционно присутствовавший на часовой сессии НАТО, проинформировал министров обороны о нападении и показал видео, снятое газетой Times of Israel. Кадры носили название "видео без цензуры о зверствах ХАМАС".

Другой источник рассказал о "выразительных и шокирующих кадрах" и описал союзников по НАТО как единственных в своей поддержке Израиля.

"Видео содержало графические элементы с некоторым размытием, чтобы защитить достоинство жертв", — сказал Галант.

Министры, включая германского министра Бориса Писториуса, публично заявили, что помогут Израилю, удовлетворив запрос Израиля на использование двух боевых беспилотников Heron TP для контратаки на контролируемый ХАМАС сектор Газа.

Ранее мы сообщали, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки получили конкретные разведывательные данные по атаке боевиков ХАМАС на Израиль. Они дают основания сомневаться в причастности Ирана к этому нападению.

Напомним, почти два года палестинские террористы ХАМАС использовали уловки для убеждения Израиля в том, что боевики не желают войны. Однако они применили "беспрецедентную тактику разведки", выстроив макет израильского поселения в Секторе Газы.