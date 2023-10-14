Армія Ізраїлю ліквідувала топ-бойовика ХАМАС: подробиці нічної атаки

Ізраїль завдав удару по Сектору Гази 9 жовтня. Фото: Reuters

У ніч проти 14 жовтня армія Ізраїлю нанесла авіаудар по Сектору Гази. Під час атаки загинув високопоставлений керівник Повітряних сил ХАМАС.

Про це повідомляє місцеве ізраїльське видання The Times of Israel.

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Повідомляється, що бойовик на ім'я Мурад Абу Мурад загинув під час удару по штаб-квартирі, звідки терористи ХАМАС керували повітряною діяльністю.

Армія Ізраїлю зазначає, що Абу Мурад відіграв значну роль "у керуванні терористами під час різанини" на минулих вихідних.

Також, за словами ЦАХАЛ, під час нічної атаки вони завдали окремих "широкомасштабних" ударів по десятках об’єктів. Вони, відомо, належать спецназам ХАМАС, які очолили проникнення в Ізраїль 7 жовтня.

Дані щодо жертв та полонених

Станом на ранок 14 жовтня ЦАХАЛ підтвердив, що терористична організація ХАМАС утримує в полоні понад 120 цивільних осіб у Газі.

Фото: скриншот

Загалом жертвами атаки ХАМАС в Ізраїлі стали понад 1300 людей. Водночас у Секторі Гази загинули приблизно 1900 осіб.

Нагадаємо, в Ізраїлі внаслідок терористичної атаки з боку ХАМАС загинули 12 громадян України. Вісім наших співвітчизників і досі вважаються зниклими безвісти.

Додамо, евакуаційний рейс з Ізраїлю прибуде в Румунію у суботу, 14 жовтня. Він доставить 200 українських громадян, які там перебувають. Наступного дня буде ще один рейс.