Тисячі жертв: з'явилися нові дані щодо загиблих у Газі та Ізраїлі

Ізраїльська прикордонна поліція проходить повз згорілу машину в Ашкелоні. Фото: REUTERS

Міністерство охорони здоров'я Палестини в Газі оприлюднило нові дані щодо кількості загиблих палестинців внаслідок війни між Ізраїлем та ХАМАСом. Також відомо про втрати Єрусалиму.

Про це повідомляє CNN.

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Так, за даними МОЗ Палестини в Газі, загинуло щонайменше 1537 палестинців внаслідок ударів Ізраїлю у відповідь на обстріл терористів ХАМАСу. У міністерстві уточнили, що серед жертв — 500 дітей і 267 жінок, ще 6 612 осіб травмовані.

Скільки загинуло ізраїльтян внаслідок нападу ХАМАСу

У посольстві Ізраїлю в США розповіли, що стало відомо про кількість жертв з боку ізраїльтян, серед яких зафіксували 1 300 загиблих. Постраждалих нараховується декілька тисяч. Крім того, ідентифікували 222 загиблих військових, яких поховають до кінця цього тижня.

У посольстві додали, що бракує людей, які можуть працювати з тілами загиблих. Станом на зараз на територію рабинатів Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ) привезли понад 850 тіл загиблих.

Нагадаємо, що міністри оборони в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі були шоковані, коли їхній ізраїльський колега Йоав Галант показав їм "шокуюче" і "жахливе" відео нападу ХАМАС на ізраїльських цивільних. Сотні бойовиків зламали прикордонний паркан і штурмували прилеглі ізраїльські громади в суботу.