Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Тисячі жертв: з'явилися нові дані щодо загиблих у Газі та Ізраїлі arrow

Тисячі жертв: з'явилися нові дані щодо загиблих у Газі та Ізраїлі

12 жовтня 2023 23:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Тисячі жертв: з'явилися нові дані щодо загиблих у Газі та Ізраїлі
Ізраїльська прикордонна поліція проходить повз згорілу машину в Ашкелоні. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерство охорони здоров'я Палестини в Газі оприлюднило нові дані щодо кількості загиблих палестинців внаслідок війни між Ізраїлем та ХАМАСом. Також відомо про втрати Єрусалиму.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Скільки палестинців загинуло у Секторі Гази

Так, за даними МОЗ Палестини в Газі, загинуло щонайменше 1537 палестинців внаслідок ударів Ізраїлю у відповідь на обстріл терористів ХАМАСу. У міністерстві уточнили, що серед жертв — 500 дітей і 267 жінок, ще 6 612 осіб травмовані.

Скільки загинуло ізраїльтян внаслідок нападу ХАМАСу

У посольстві Ізраїлю в США розповіли, що стало відомо про кількість жертв з боку ізраїльтян, серед яких зафіксували 1 300 загиблих. Постраждалих нараховується декілька тисяч. Крім того, ідентифікували 222 загиблих військових, яких поховають до кінця цього тижня.

У посольстві додали, що бракує людей, які можуть працювати з тілами загиблих. Станом на зараз на територію рабинатів Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ) привезли понад 850 тіл загиблих.

Нагадаємо, що міністри оборони в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі були шоковані, коли їхній ізраїльський колега Йоав Галант показав їм "шокуюче" і "жахливе" відео нападу ХАМАС на ізраїльських цивільних. Сотні бойовиків зламали прикордонний паркан і штурмували прилеглі ізраїльські громади в суботу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз