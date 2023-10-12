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Тысячи жертв: появились новые данные о погибших в Газе и Израиле

12 октября 2023 23:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Тысячи жертв: появились новые данные о погибших в Газе и Израиле
Израильская пограничная полиция проходит мимо сгоревшей машины в Ашкелоне. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министерство здравоохранения Палестины в Газе обнародовало новые данные о количестве погибших палестинцев в результате войны между Израилем и ХАМАСом. Также известно о потерях Иерусалима.

Об этом сообщает CNN.

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Так, по данным Минздрава Палестины в Газе, погибли по меньшей мере 1537 палестинцев в результате ударов Израиля в ответ на обстрел террористов ХАМАСа. В министерстве уточнили, что среди жертв — 500 детей и 267 женщин, еще 6 612 человек травмированы.

Сколько погибло израильтян в результате нападения ХАМАСа

В посольстве Израиля в США рассказали, что стало известно о количестве жертв со стороны израильтян, среди которых было зафиксировано 1 300 погибших. Пострадавших насчитывается несколько тысяч. Кроме того, идентифицировали 222 погибших военных, которых похоронят до конца этой недели.

В посольстве добавили, что не хватает людей, которые могут работать с телами погибших. В настоящее время на территорию раввинатов Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) привезли более 850 тел погибших.

Напомним, что министры обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе были шокированы, когда их израильский коллега Йоав Галант показал им "шокирующее" и "ужасающее" видео нападения ХАМАС на израильских гражданских. Сотни боевиков сломали пограничный забор и штурмовали близлежащие израильские общины в субботу.

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