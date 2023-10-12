Стало відомо, коли відбудеться перший евакуаційний рейс українців з Ізраїля

Аеропорт Бен-Гуріон. Фото: з відкрих джерел Google

Евакуаційний рейс з Ізраїлю прибуде в Румунію у суботу 14 жовтня. Він доставить 200 українських громадян, які там перебувають. Наступного дня буде ще один рейс.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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Також посол повідомив про наступний евакуаційний рейс. Він буде наступного дня, 15 жовтня, і також в Румунію. Також він зазначив, що наразі евакуація є доволі проблемною через значне зростання вартості квитків. До того ж, багато авіакомпаній відмінили свої рейси.

Із Сектору Гази евакуація поки що відсутня. Причина в тому, що єдиний пункт пропуску там закритий. Станом на 12 жовтня, бажаючих звідти евакуюватися було 250 людей.

Внаслідок воєнних дій на території Ізраїлю, і необхідності термінової евакуації іноземців, ізраїльська авіакомпанія El Al вперше за більш як 40 років запустила рейси в суботу.

"Евакуація наших громадян відбувається таким чином: аеропорт Бен-Гуріон працює в штатному режимі, на сайті посольства зголосилися близько 1 тис. громадян, які заповнили анкету з підтвердженням про те, що вони готові заплатити вартість квитка... Перший евакуаційний рейс, тобто перші 200 осіб, квитки яких уже оформлені і які за ціною є абсолютно прийнятні, вилітатимуть до Румунії, Бухареста, увечері в суботу" — повідомив Євген Корнійчук.

Зазначимо, що наразі Ізраїль повністю витіснив терористів ХАМАС з зайнятих останніми територій. Тепер держава прповодить воєнну операцію в Секторі Газа.

Також внаслідок цієї війни в Ізраїлі загинуло вже 7 українських громадян.