Стало известно, когда состоится первый эвакуационный рейс украинцев из Израиля

Аэропорт Бен-Гурион. Фото: из открытых источников Google

Эвакуационный рейс из Израиля прибудет в Румынию в субботу, 14 октября. Он доставит 200 находящихся там украинских граждан. На следующий день будет еще один рейс.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

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Эвакуация украинцев из Израиля

Также посол сообщил о следующем эвакуационном рейсе. Он будет на следующий день, 15 октября, а также в Румынию. Также он отметил, что сейчас эвакуация довольно проблемная из-за значительного роста стоимости билетов. К тому же многие авиакомпании отменили свои рейсы.

Из сектора Газа эвакуация пока отсутствует. Причина в том, что единственный пункт пропуска там закрыт. По состоянию на 12 октября желающих оттуда эвакуироваться было 250 человек.

В результате военных действий на территории Израиля и необходимости срочной эвакуации иностранцев израильская авиакомпания El Al впервые за более чем 40 лет запустила рейсы в субботу.

"Эвакуация наших граждан происходит следующим образом: аэропорт Бен-Гурион работает в штатном режиме, на сайте посольства вызвались около 1 тыс. граждан, заполнивших анкету с подтверждением о том, что они готовы заплатить стоимость билета. Первый эвакуационный рейс, т.е. 200 человек, билеты которых уже оформлены и которые по цене абсолютно приемлемы, будут вылетать в Румынию, Бухарест, вечером в субботу" — сообщил Евгений Корнийчук.

Израиль полностью вытеснил террористов ХАМАС с занятых последними территорий. Теперь государство проводит военную операцию в Секторе Газа.

Также в результате этой войны в Израиле погибли уже 7 украинских граждан.