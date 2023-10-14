Армия Израиля ликвидировала топ-боевика ХАМАС: подробности ночной атаки

Израиль нанес удар по Сектору Газа 9 октября. Фото: Reuters

В ночь на 14 октября армия Израиля нанесла авиаудар по сектору Газа. В ходе атаки погиб высокопоставленный руководитель Воздушных сил ХАМАС.

Об этом сообщает местное израильское издание The Times of Israel.

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Сообщается, что боевик по имени Мурад Абу Мурад погиб во время удара по штаб-квартире, откуда террористы ХАМАС руководили воздушной деятельностью.

Армия Израиля отмечает, что Абу Мурад сыграл значительную роль "в управлении террористами во время резни" в минувшие выходные.

Также, по словам ЦАХАЛ, во время ночной атаки они нанесли отдельные "широкомасштабные" удары по десяткам объектов. Они, как известно, принадлежат спецназам ХАМАС, возглавившим проникновение в Израиль 7 октября.

Данные по жертвам и пленникам

По состоянию на утро 14 октября ЦАХАЛ подтвердил, что террористическая организация ХАМАС удерживает в плену более 120 гражданских лиц в Газе.

Фото: скриншот

В общей сложности жертвами атаки ХАМАС в Израиле стали более 1300 человек. В то же время в секторе Газа погибли примерно 1900 человек.

Напомним, в Израиле в результате террористической атаки со стороны ХАМАС погибли 12 граждан Украины. Восемь наших соотечественников до сих пор считаются пропавшими без вести.

Добавим, эвакуационный рейс из Израиля прибудет в Румынию в субботу, 14 октября. Он доставит 200 находящихся там украинских граждан. На следующий день будет еще один рейс.