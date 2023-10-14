Армия Израиля ликвидировала топ-боевика ХАМАС: подробности ночной атаки
В ночь на 14 октября армия Израиля нанесла авиаудар по сектору Газа. В ходе атаки погиб высокопоставленный руководитель Воздушных сил ХАМАС.
Об этом сообщает местное израильское издание The Times of Israel.
Ликвидация боевика ХАМАС
Сообщается, что боевик по имени Мурад Абу Мурад погиб во время удара по штаб-квартире, откуда террористы ХАМАС руководили воздушной деятельностью.
Армия Израиля отмечает, что Абу Мурад сыграл значительную роль "в управлении террористами во время резни" в минувшие выходные.
Также, по словам ЦАХАЛ, во время ночной атаки они нанесли отдельные "широкомасштабные" удары по десяткам объектов. Они, как известно, принадлежат спецназам ХАМАС, возглавившим проникновение в Израиль 7 октября.
Данные по жертвам и пленникам
По состоянию на утро 14 октября ЦАХАЛ подтвердил, что террористическая организация ХАМАС удерживает в плену более 120 гражданских лиц в Газе.
В общей сложности жертвами атаки ХАМАС в Израиле стали более 1300 человек. В то же время в секторе Газа погибли примерно 1900 человек.
Напомним, в Израиле в результате террористической атаки со стороны ХАМАС погибли 12 граждан Украины. Восемь наших соотечественников до сих пор считаются пропавшими без вести.
Добавим, эвакуационный рейс из Израиля прибудет в Румынию в субботу, 14 октября. Он доставит 200 находящихся там украинских граждан. На следующий день будет еще один рейс.
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