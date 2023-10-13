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Внаслідок атаки ХАМАС в Ізраїлі загинули 12 українців, — посольство

13 жовтня 2023 17:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Внаслідок атаки ХАМАС в Ізраїлі загинули 12 українців, — посольство
Наслідки нападу ХАМАСу на Ізраїль. Фото: Reuters/Ronen Zvulun
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Ізраїлі внаслідок терористичної атаки з боку ХАМАС загинули 12 громадян України. Вісім наших співвітчизників і досі вважаються зниклими безвісти.

Про це Інтерфакс-Україна повідомили в посольстві України в Державі Ізраїль.

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Загиблі українці в Ізраїлі

Раніше, 12 жовтня, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомляв, що семеро українців загинули в Ізраїлі, дев'ять громадян зазнали поранень різного ступеня важкості.

Тепер, згідно з уточненою інформацією від посольства України в Ізраїлі, число загиблих зросло до 12 осіб. Окрім того, восьмеро українців вважаються зниклими безвісті.

Жертви серед громадян інших країн

Згідно з останніми даними, в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС загинули 18 громадян США, 21 вважається зниклим без вісті. Також було вбито 13 громадян Франції, а дев'ять вважаються зниклими. Крім того, загинули вісім громадян Аргентини, 19 вважаються зниклими.

Серед громадян Великої Британії: сім загинули, 10 вважаються зниклими; серед громадян Німеччини: чотири загинули, 13 вважаються зниклими; серед громадян КНР: чотири загинули, три вважаються зниклими; серед громадян Таїланду: чотири загинули, дев'ять вважаються зниклими; троє громадян Азербайджану загинули, один вважається зниклим.

Також загинули по двоє громадян Австрії, Бельгії, Іспанії, ПАР, Бразилії, Узбекистану, Філіппін; по одному громадянину Ірландії, Польщі, Румунії, Туреччини, Італії, Канади, Австралії, Казахстану, Литви, Угорщини, Мексики, Молдови, Португалії, Данії, Естонії, Судану, Індії.

Є загиблі і серед громадян Росії: загинуло 11 людей, 14 вважаються зниклими, серед громадян Білорусі — чотири загинули, один зник.

Раніше ми повідомляли, що спецслужби Сполучених Штатів Америки отримали конкретні розвідувальні дані щодо атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Вони дають підстави сумніватися у причетності Ірану до цього нападу.

Нагадаємо, майже два роки палестинські терористи ХАМАС використовували хитрощі для переконання Ізраїлю в тому, що бойовики не бажають війни. Однак вони застосували "безпрецедентну тактику розвідки", збудувавши макет ізраїльського поселення в Секторі Гази.

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