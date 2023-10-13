В результате атаки ХАМАС в Израиле погибли 12 украинцев, — посольство

Последствия нападения ХАМАСа на Израиль. Фото: Reuters/Ronen Zvulun

В Израиле в результате террористической атаки со стороны ХАМАС погибли 12 граждан Украины. Восемь наших соотечественников до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом Інтерфакс-Україна сообщили в посольстве Украины в Государстве Израиль.

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Погибшие украинцы в Израиле

Ранее, 12 октября, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщал, что семеро украинцев погибли в Израиле, девять граждан получили ранения различной степени тяжести.

Теперь, согласно уточненной информации от посольства Украины в Израиле, число погибших выросло до 12 человек. Кроме того, восемь украинцев считаются пропавшими без вести.

Жертвы среди граждан других стран

Согласно последним данным, в Израиле в результате атаки ХАМАС погибли 18 граждан США, 21 считается пропавшим без вести. Также были убиты 13 граждан Франции, а девять числятся пропавшими. Кроме того, погибли восемь граждан Аргентины, 19 числятся пропавшими.

Среди граждан Великобритании: семь погибли, 10 числятся пропавшими; среди граждан Германии: четыре погибли, 13 числятся пропавшими; среди граждан КНР: четыре погибли, три считаются пропавшими; среди граждан Таиланда: четыре погибли, девять числятся пропавшими; трое граждан Азербайджана погибли, один считается пропавшим.

Также погибли по два гражданина Австрии, Бельгии, Испании, ЮАР, Бразилии, Узбекистана, Филиппин; по одному гражданину Ирландии, Польши, Румынии, Турции, Италии, Канады, Австралии, Казахстана, Литвы, Венгрии, Мексики, Молдовы, Португалии, Дании, Эстонии, Судана, Индии.

Есть погибшие и среди граждан России: погибли 11 человек, 14 считаются пропавшими, среди граждан Беларуси — четыре погибли, один исчез.

Ранее мы сообщали, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки получили конкретные разведывательные данные по атаке боевиков ХАМАС на Израиль. Они дают основания сомневаться в причастности Ирана к этому нападению.

Напомним, почти два года палестинские террористы ХАМАС использовали уловки для убеждения Израиля в том, что боевики не желают войны. Однако они применили "беспрецедентную тактику разведки", выстроив макет израильского поселения в Секторе Газы.