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В Ізраїлі спростували інформацію Reuters про припинення вогню у секторі Газа

16 жовтня 2023 10:46
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Павло Зінченко
редактор
В Ізраїлі спростували інформацію Reuters про припинення вогню у секторі Газа
Ізраїльські військові. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Ізраїль заперечує інформацію про те, що він погодився припинити вогонь на півдні Гази, щоб дозволити відкрити прикордонний пункт Рафах для пропуску допомоги в сектор. Підготовка до подальшого наступу проти ХАМАС триває.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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"На даний момент немає припинення вогню для гуманітарної допомоги в секторі Газа та виїзду іноземців", — йдеться в стислій заяві офісу прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяу.

Раніше інформаційне агентство Reuters з посиланням на двох єгипетських представників безпеки повідомило, що Ізраїль погодився припинити вогонь з 9 години ранку згідно з угодою, погодженою з Єгиптом і США.

Ситуація в секторі Газа

Також ми розповідали, що контрольований Єгиптом пункт перетину кордону з сектором Газа знову відкриється на тлі дипломатичних зусиль щодо доставки допомоги в контрольовану ХАМАС смугу. Ізраїль здійснює найінтенсивніші бомбардування Гази, запровадив сувору блокаду та готує наземне вторгнення.

Крім того, що в секторі Газа тисячі пацієнтів можуть померти через небезпечно низькі запаси палива в лікарнях. В ООН попередили, що вони можуть закінчитися за 24 години.

Нагадуємо, що у Всесвітній продовольчій організації ООН заявили, що їм вдалося допомогти понад півмільйону біженців у Газі. Проте в організації попередили, що ресурси закінчуються. Також ООН не може гарантувати безпеку для своїх співробітників. 

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