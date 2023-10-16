Тисячі пацієнтів в небезпеці: в лікарнях сектора Гази палива лишилося рівно на добу

Лікарня у секторі Газа. Фото: Reuters

В секторі Газа тисячі пацієнтів можуть померти через небезпечно низькі запаси палива в лікарнях. В ООН попередили, що вони можуть закінчитися за 24 години.

Про це повідомляє The Telegraph.

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В секторі Газа закінчується паливо

Єдина електростанція в секторі Газа була закрита після того, як Ізраїль розпочав блокаду після атаки ХАМАС. Лікарні, переповнені пораненими, тепер не мають палива та основних засобів.

"Очікується, що запасів палива в усіх лікарнях по всій Газі вистачить ще приблизно на 24 години. Відключення резервних генераторів поставить під загрозу життя тисяч пацієнтів", — повідомило гуманітарне управління ООН (OCHA) в останньому оновленому повідомленні в неділю.

Одночасно з цим, контрольований Єгиптом пункт перетину кордону з сектором Газа мають намір знову відкрити для евакуації цивільних осіб і транспортування допомоги, але час ще не підтверджено.

Це відбувається на фоні того, що Ізраїль готується розпочати наземну операцію, щоб знищити ХАМАС.

Раніше ми розповідали, що в Організації Об'єднаних Націй заявили, що 15 жовтня у їхню штаб-квартиру, яка розташовується на півдні Лівану, влучила ракета. Обійшлося без постраждалих.

Нагадуємо, що нещодавно Сполучені Штати Америки провели перемовини з Іраном. Під час них США застерегли країну від ескалації війни в Ізраїлі.