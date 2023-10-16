Тысячи пациентов в опасности: в больницах сектора Газа топлива осталось ровно в сутки
В секторе Газа тысячи пациентов могут умереть из-за опасно низких запасов топлива в больницах. В ООН предупредили, что они могут закончиться через 24 часа.
Об этом сообщает The Telegraph.
В секторе Газа заканчивается топливо
Единственная электростанция в секторе Газа была закрыта после того, как Израиль приступил к блокаде после атаки ХАМАС. Больницы, переполненные ранеными, теперь не имеют топлива и основных средств.
"Ожидается, что запасов топлива во всех больницах по всей Газе хватит еще примерно на 24 часа. Отключение резервных генераторов поставит под угрозу жизнь тысяч пациентов", — сообщило гуманитарное управление ООН в последнем обновленном сообщении в воскресенье.
В то же время, контролируемый Египтом пункт пересечения границы с сектором Газа намерены вновь открыть для эвакуации гражданских лиц и транспортировки помощи, но время еще не подтверждено.
Это происходит на фоне того, что Израиль готовится приступить к наземной операции, чтобы уничтожить ХАМАС.
Ранее мы рассказывали, что в Организации Объединенных Наций заявили, что 15 октября в их штаб-квартиру, которая находится на юге Ливана, попала ракета. Обошлось без пострадавших.
Напомним, что недавно Соединенные Штаты Америки провели переговоры с Ираном. Во время них США предостерегли страну от эскалации войны в Израиле.
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