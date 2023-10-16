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Тысячи пациентов в опасности: в больницах сектора Газа топлива осталось ровно в сутки

16 октября 2023 08:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Тысячи пациентов в опасности: в больницах сектора Газа топлива осталось ровно в сутки
Больница в секторе Газа. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В секторе Газа тысячи пациентов могут умереть из-за опасно низких запасов топлива в больницах. В ООН предупредили, что они могут закончиться через 24 часа.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Единственная электростанция в секторе Газа была закрыта после того, как Израиль приступил к блокаде после атаки ХАМАС. Больницы, переполненные ранеными, теперь не имеют топлива и основных средств.

"Ожидается, что запасов топлива во всех больницах по всей Газе хватит еще примерно на 24 часа. Отключение резервных генераторов поставит под угрозу жизнь тысяч пациентов", — сообщило гуманитарное управление ООН в последнем обновленном сообщении в воскресенье.

В то же время, контролируемый Египтом пункт пересечения границы с сектором Газа намерены вновь открыть для эвакуации гражданских лиц и транспортировки помощи, но время еще не подтверждено.

Это происходит на фоне того, что Израиль готовится приступить к наземной операции, чтобы уничтожить ХАМАС.

Ранее мы рассказывали, что в Организации Объединенных Наций заявили, что 15 октября в их штаб-квартиру, которая находится на юге Ливана, попала ракета. Обошлось без пострадавших.

Напомним, что недавно Соединенные Штаты Америки провели переговоры с Ираном. Во время них США предостерегли страну от эскалации войны в Израиле.

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