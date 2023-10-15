В ООН закінчуються запаси для допомоги людям у Секторі Гази, — CNN

Палестинці на півдні Сектора Гази. Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

У Всесвітній продовольчій організації ООН заявили, що їм вдалося допомогти понад півмільйону біженців у Газі. Проте в організації попередили, що ресурси закінчуються. Також ООН не може гарантувати безпеку для своїх співробітників.

Про це пише CNN.

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Ситуація в регіоні

Як відомо, через закриття електростанції в Газі, перестали працювати пекарні та магазини. В кожній пекарні повідомили про недостатню кількість борошна, електрики та води.

"Наразі ми змогли надати допомогу 520 тис. осіб у Газі, але у нас закінчуються запаси, ми не можемо нічого доставити чи вивезти, і не можемо гарантувати безпеку нашого персоналу. Існують правила, навіть під час війни, і ми повинні зробити захист гуманітарних працівників і цивільних осіб пріоритетом. Цивільні люди будуть голодувати без нашої допомоги", — пояснила виконавчий директор Сінді Маккейн.

Допомога від ООН

У програмі заявили, що з п'ятниці збільшили кількість хліба та консерв. Також вони надають додаткові грошові перекази для понад 100 тисяч переміщених осіб.

"Нам потрібно надіслати допомогу і встановитися на кордоні. Гуманітарна спільнота готова допомогти. Зараз туди прямують вантажівки. Я сподіваюся, що США зможуть продовжувати наголошувати на цьому і тримати це на передньому краї, оскільки цей конфлікт розвивається. Реагування на надзвичайні ситуації — наша сила. Ми хочемо виконувати свою роботу", — додала Маккейн.

Нагадаємо, ізраїльський посадовець повідомив, що Єрусалим повернув водопостачання до Сектору Гази. Зазначається, що його призупинили після того, як бойовики ХАМАСу напали на країну минулого тижня.