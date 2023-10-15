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В ООН заканчиваются запасы для помощи людям в Секторе Газа, — CNN

15 октября 2023 18:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ООН заканчиваются запасы для помощи людям в Секторе Газа, — CNN
Палестинцы на юге Сектора Газа. Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Всемирной продовольственной организации ООН заявили, что им удалось помочь более чем полумиллиону беженцев в Газе. Однако в организации предупредили, что ресурсы на исходе. Также ООН не может обеспечить безопасность для своих сотрудников.

Об этом пишет CNN.

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Как известно, из-за закрытия электростанции в Газе перестали работать пекарни и магазины. В каждой пекарне сообщили о недостаточном количестве муки, электричества и воды.

"На данный момент мы смогли оказать помощь 520 тыс. человек в Газе, но у нас заканчиваются запасы, мы не можем ничего доставить или вывезти, и не можем гарантировать безопасность нашего персонала. Существуют правила, даже во время войны, и мы должны сделать защиту гуманитарных работников и гражданских лиц приоритетом. Гражданские люди будут голодать без нашей помощи", — объяснила исполнительный директор Синди Маккейн.

Помощь от ООН

В программе заявили, что с пятницы увеличили количество хлеба и консерв. Также они предоставляют дополнительные денежные переводы для более чем 100 тысяч перемещенных лиц.

"Нам нужно направить помощь и установиться на границе. Гуманитарное сообщество готово помочь. Сейчас туда направляются грузовики. Я надеюсь, что США смогут продолжать подчеркивать это и держать это на переднем крае, поскольку этот конфликт развивается. Реагирование на чрезвычайные ситуации — наша сила. Мы хотим выполнять свою работу", — добавила Маккейн.

Напомним, израильский чиновник сообщил, что Иерусалим вернул водоснабжение в Сектор Газа. Отмечается, что оно было приостановлено после того, как боевики ХАМАСа напали на страну на прошлой неделе.

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