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Ізраїль відновив водопостачання до Сектору Гази

15 жовтня 2023 17:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ізраїль відновив водопостачання до Сектору Гази
Місцеві жителі Палестини. Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Ізраїльський посадовець повідомив, що Єрусалим повернув водопостачання до Сектору Гази. Зазначається, що його призупинили після того, як бойовики ХАМАСу напали на країну минулого тижня. 

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван для CNN, пише The Times Of Israel.

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За словами Саллівана, ізраїльські чиновники повідомили йому про це рішення близько години тому.

Ще вчора, 14 жовтня, американський посадовець повідомив для ізраїльського видання, що Єрусалим дозволить доставляти їжу, воду та ліки до Сектору Гази, адже Ізраїль, ймовірно, готується до наземної операції, щоб знищити ХАМАС.

Щодо електрики та палива

"Американський законодавець уточнив, що Ізраїль не бере на себе зобов’язань пропускати електроенергію та паливо в Газу, на які, за їхніми словами, не поширюються ті ж правила законів про збройний конфлікт", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше ізраїльські військовослужбовці заявили, що наразі проводять підготовку до "наступних етапів війни" проти бойовиків ХАМАС. Це можуть бути "удари з повітря, моря та землі" разом із "значними наземними операціями".

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