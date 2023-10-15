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Израиль возобновил водоснабжение в Сектор Газа

15 октября 2023 17:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Израиль возобновил водоснабжение в Сектор Газа
Местные жители Палестины. Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Израильский чиновник сообщил, что Иерусалим вернул водоснабжение в Сектор Газа. Отмечается, что оно было приостановлено после того, как боевики ХАМАСа напали на страну на прошлой неделе.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан для CNN, пишет The Times Of Israel.

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По словам Салливана, израильские чиновники сообщили ему об этом решении около часа назад.

Еще вчера, 14 октября, американский чиновник сообщил для израильского издания, что Иерусалим позволит доставлять еду, воду и лекарства в Сектор Газа, ведь Израиль, вероятно, готовится к наземной операции, чтобы уничтожить ХАМАС.

Что касается электричества и топлива

"Американский законодатель уточнил, что Израиль не берет на себя обязательства пропускать электроэнергию и топливо в Газу, на которые, по их словам, не распространяются те же правила законов о вооруженном конфликте", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее израильские военнослужащие заявили, что сейчас проводят подготовку к "последующим этапам войны" против боевиков ХАМАС. Это могут быть "удары из воздуха, моря и земли" вместе с "значительными наземными операциями".

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