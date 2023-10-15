Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow ООН заявила про атаку по штаб-квартирі організації в Лівані arrow

ООН заявила про атаку по штаб-квартирі організації в Лівані

15 жовтня 2023 21:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ООН заявила про атаку по штаб-квартирі організації в Лівані
Автомобіль ООН. Ілюстративне фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що 15 жовтня у їхню штаб-квартиру, яка знаходиться на півдні Лівану, влучила ракета. Обійшлося без постраждалих. 

Про це пресслужба ООН повідомила у своєму Twitter.

Читайте також:

Що відомо про обстріл

"Були удари по обидві сторони синьої лінії. Наша штаб-квартира в Накурі була вражена ракетою, і ми працюємо над тим, щоб перевірити, звідки", — зазначили у повідомленні.

удари по штаб-квартирі ООН
Скриншот допису

Робота ООН в регіоні

В організації заявили, що продовжують працювати, щоб зменшити ескалацію, яка склалася в регіоні, проте наразі це не виходить зробити.

Миротворці закликали всі сторони припинити бойові дії та допомогти ООН знайти мирне рішення. 

"Ніхто не хоче, щоб ще більше людей було поранено або вбито. Ми нагадуємо всім залученим сторонам, що напади на цивільних осіб або персонал ООН є порушенням міжнародного права і можуть бути прирівняні до воєнних злочинів", — наголосили у дописі. 

удари по штаб-квартирі ООН
Скриншот дописів

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу великою кількістю ракет завдали ударів по районі Тель-Авіва. Це вони зробили під час того, коли американська делегація планувала провести прес-конференцію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Відсьогодні опалювальний сезон не розпочнеться: коли чекати на тепло вдома

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз