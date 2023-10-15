ООН заявила про атаку по штаб-квартирі організації в Лівані

Автомобіль ООН. Ілюстративне фото: Reuters

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що 15 жовтня у їхню штаб-квартиру, яка знаходиться на півдні Лівану, влучила ракета. Обійшлося без постраждалих.

Про це пресслужба ООН повідомила у своєму Twitter.

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"Були удари по обидві сторони синьої лінії. Наша штаб-квартира в Накурі була вражена ракетою, і ми працюємо над тим, щоб перевірити, звідки", — зазначили у повідомленні.

Скриншот допису

Робота ООН в регіоні

В організації заявили, що продовжують працювати, щоб зменшити ескалацію, яка склалася в регіоні, проте наразі це не виходить зробити.

Миротворці закликали всі сторони припинити бойові дії та допомогти ООН знайти мирне рішення.

"Ніхто не хоче, щоб ще більше людей було поранено або вбито. Ми нагадуємо всім залученим сторонам, що напади на цивільних осіб або персонал ООН є порушенням міжнародного права і можуть бути прирівняні до воєнних злочинів", — наголосили у дописі.

Скриншот дописів

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу великою кількістю ракет завдали ударів по районі Тель-Авіва. Це вони зробили під час того, коли американська делегація планувала провести прес-конференцію.