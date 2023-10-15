Бойовики ХАМАСу масштабно обстріляли Тель-Авів під час прес-конференції сенаторів США

Бойовики ХАМАСу масштабно обстріляли Тель-Авів під час пресконференції сенаторів США
Бойовики ХАМАСу великою кількістю ракет завдали ударів по районі Тель-Авіва. Це вони зробили під час того, коли американська делегація планувала провести пресконференцію.
Про це пише The Times Of Israel.
Де лунає сирена
Зазначається, що повітряна тривога триває в:
- Тель-Авіві,
- Холоні,
- Рамат-Гані,
- Рішон-Леціоні,
- Бейт-Дагані на півдні.
Чи є поранені
За інформацією рятувальної служби "Маген Давид Адом", даних щодо постраждалих поки немає, проте вони продовжують свої пошуки.
Що відомо про пресконференцію
"Пресконференція в Тель-Авіві за участю двопартійної групи сенаторів, включаючи лідера сенатської більшості Чака Шумера (D-NY), сенатора Білла Кессіді (R-LA), сенатора Джекі Розена (D-NV), сенатора Мітта Ромні (R-UT) і сенатора Марка Келлі (D-AZ), була запланована на 19:00 за місцевим часом, затримується, оскільки учасники змушені бігти в бомбосховища", — йдеться у повідомленні.
За словами помічника Чака Шумера, сенатори, репортери та гості заходу зараз перебувають в укриттях.
Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати Америки провели перемовини з Іраном. Під час них США застерегли країну від ескалації війни в Ізраїлі.
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