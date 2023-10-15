Бойовики ХАМАСу масштабно обстріляли Тель-Авів під час прес-конференції сенаторів США

Наслідки обстрілів в Ізраїлі. Фото: Reuters

Бойовики ХАМАСу великою кількістю ракет завдали ударів по районі Тель-Авіва. Це вони зробили під час того, коли американська делегація планувала провести пресконференцію.

Про це пише The Times Of Israel.

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Зазначається, що повітряна тривога триває в:

Тель-Авіві,

Холоні,

Рамат-Гані,

Рішон-Леціоні,

Бейт-Дагані на півдні.

Чи є поранені

За інформацією рятувальної служби "Маген Давид Адом", даних щодо постраждалих поки немає, проте вони продовжують свої пошуки.

Що відомо про пресконференцію

"Пресконференція в Тель-Авіві за участю двопартійної групи сенаторів, включаючи лідера сенатської більшості Чака Шумера (D-NY), сенатора Білла Кессіді (R-LA), сенатора Джекі Розена (D-NV), сенатора Мітта Ромні (R-UT) і сенатора Марка Келлі (D-AZ), була запланована на 19:00 за місцевим часом, затримується, оскільки учасники змушені бігти в бомбосховища", — йдеться у повідомленні.

За словами помічника Чака Шумера, сенатори, репортери та гості заходу зараз перебувають в укриттях.

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати Америки провели перемовини з Іраном. Під час них США застерегли країну від ескалації війни в Ізраїлі.