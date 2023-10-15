Боевики ХАМАСа масштабно обстреляли Тель-Авив во время пресс-конференции сенаторов США

Последствия обстрелов в Израиле Фото: Reuters

Боевики ХАМАСа большим количеством ракет нанесли удары по району Тель-Авива. Это они сделали во время того, когда американская делегация планировала провести пресс-конференцию.

Об этом пишет The Times Of Israel.

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Отмечается, что воздушная тревога раздается в:

Тель-Авиве,

Холони,

Рамат-Ганни,

Ришон-Лециони,

Бейт-Дагани на юге.

Есть ли ранены

По информации спасательной службы "Маген Давид Адом", данных о пострадавших пока нет, однако они продолжают свои поиски.

Что известно о пресс-конференции

"Пресс-конференция в Тель-Авиве с участием двухпартийной группы сенаторов, включая лидера сенатского большинства Чака Шумера (D-NY), сенатора Билла Кэссиди (R-LA), сенатора Джеки Розена (D-NV), сенатора Митта Ромни (R-UT) и сенатора Марка Келли (D-AZ), была запланирована на 19:00 по местному времени, задерживается, поскольку участники вынуждены бежать в бомбоубежища", — говорится в сообщении.

По словам помощника Чака Шумера, сенаторы, репортеры и гости мероприятия сейчас находятся в укрытиях.

Напомним, недавно Соединенные Штаты Америки провели переговоры с Ираном. Во время них США остерегли страну от эскалации войны в Израиле.