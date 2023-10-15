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ООН заявила об атаке по штаб-квартире организации в Ливане

15 октября 2023 21:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
ООН заявила об атаке по штаб-квартире организации в Ливане
Автомобиль ООН. Иллюстративное фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Организации Объединенных Наций заявили, что 15 октября в их штаб-квартиру, которая находится на юге Ливана, попала ракета. Обошлось без пострадавших.

Об этом пресс-служба ООН сообщила в своем Twitter.

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"Были удары по обеим сторонам синей линии. Наша штаб-квартира в Накуре была поражена ракетой, и мы работаем над тем, чтобы проверить, откуда", — отметили в сообщении.

удары по штаб-квартире ООН
Скриншот сообщения

Работа ООН в регионе

В организации заявили, что продолжают работать, чтобы уменьшить сложившуюся в регионе эскалацию, однако пока это не получается сделать.

Миротворцы призвали все стороны прекратить боевые действия и помочь ООН обрести мирное решение.

"Никто не хочет, чтобы еще больше людей были ранены или убиты. Мы напоминаем всем привлеченным сторонам, что нападения на гражданских лиц или персонал ООН являются нарушением международного права и могут быть приравнены к военным преступлениям", — подчеркнули в сообщении.

удары по штаб-квартире ООН
Скриншот сообщений

Напомним, боевики ХАМАСа большим количеством ракет нанесли удары по району Тель-Авива. Это они сделали, когда американская делегация планировала провести пресс-конференцию.

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