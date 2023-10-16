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В Израиле опровергли информацию Reuters о прекращении огня в секторе Газа

16 октября 2023 10:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Израиле опровергли информацию Reuters о прекращении огня в секторе Газа
Израильские военные. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Израиль отрицает информацию о том, что он согласился прекратить огонь на юге Газы, чтобы разрешить открыть пограничный пункт Рафаха для пропуска помощи в сектор. Подготовка к дальнейшему наступлению против ХАМАС продолжается.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Прекращение огня не будет

"На данный момент нет прекращения огня для гуманитарной помощи в секторе Газа и выезда иностранцев", — говорится в кратком заявлении офиса премьер-министра Беньямина Нетаньяу.

Ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на двух египетских представителей безопасности сообщило, что Израиль согласился прекратить огонь с 9 часов утра согласно соглашению, согласованному с Египтом и США.

Ситуация в секторе Газа

Также мы рассказывали, что контролируемый Египтом пункт пересечения границы с сектором Газа снова откроется на фоне дипломатических усилий по доставке помощи в контролируемую ХАМАС полосу. Израиль совершает самые интенсивные бомбардировки Газы, ввел строгую блокаду и готовит наземное вторжение.

Кроме того, что в секторе Газа тысячи пациентов могут умереть из-за опасно низких запасов топлива в больницах. В ООН предупредили, что они могут закончиться через 24 часа.

Напомним, что во Всемирной продовольственной организации ООН заявили, что им удалось помочь более полумиллиона беженцев в Газе. Однако в организации предупредили, что ресурсы на исходе. Также ООН не может обеспечить безопасность для своих сотрудников.

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