У мережі показали наслідки вибуху в лікарні Гази: відомо про 500 загиблих

Наслідки удару по лікарні в Газі. Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Сьогодні, 17 жовтня, у Газі пролунав вибух у лікарні, внаслідок чого відомо про 500 загиблих. У ЦАХАЛ кажуть, що сталося це через невдалий запуск ракети ХАМАС.

Про кількість жертв повідомило видання Aljazeera.

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Жертви внаслідок атаки

За інформацією журналістів, в місті Газа загинули понад 500 палестинців внаслідок удару по лікарні. Наразі під завалами перебувають сотні потерпілих.

Що кажуть ізраїльські журналісти

ЗМІ Ізраїлю зазначають, що напередодні вибуху у лікарні бойовики ХАМАС повідомляли про запуск ракет по ізраїльській Хайфі, проте прильотів у місті не було.

За інформацією видання The Times Of Israel, в Єгипті стверджують, що саме Ізраїль відповідальний за удар по цій лікарні. Міністерство закордонних справ країни засудило цей інцидент та зауважує, що "навмисне бомбардування цивільних осіб є серйозним порушенням міжнародного, гуманітарного права і основних цінностей людства".

Позиція ЦАХАЛу

Своєю чергою, ЦАХАЛ зазначив, що наразі з'ясовує, хто має нести відповідальність за цей удар.

"Єгипет закликав Ізраїль негайно припинити політику колективного покарання проти населення Сектору Гази", — йдеться в заяві МЗС Єгипту.

Триденна жалоба

Водночас президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив про триденну жалобу за жертвами удару по лікарні у Газі. За інформацією міністерства охорони здоров'я Палестини, внаслідок атаки загинули сотні людей, пише CNN.

"У заяві, оприлюдненій його офісом, президент також наказав приспустити прапори в пам'ять про жертв "ізраїльської агресії проти лікарні Аль-Ахлі і всіх людей, убитих окупантами", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві зауважили, що лікарня була притулком для тисяч переміщених осіб.

Нагадаємо, Олена Зеленська провела телефонну розмову з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог. За її словами, вже відомо про 13 українців, які загинули внаслідок нападу ХАМАС на країну.