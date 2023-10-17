Внаслідок удару по лікарні в Секторі Гази є понад 200 загиблих, — CNN
Сили Ізраїлю ймовірно завдали удару по центру міста Газа. Внаслідок атаки в лікарні, куди було влучання, могли загинути від 200 до 300 людей.
Про це пише CNN.
Удар по лікарні в Газі
За попередніми оцінками міністерства охорони здоров'я Палестини, під час ізраїльського удару по лікарні в центрі міста загинули від 200 до 300 людей.
Крім того, багато людей все ще залишаються під завалами.
Також палестинський уряд у попередній заяві повідомив, що удар по баптистській лікарні Аль-Ахлі призвів до десятків смертей.
"Новий воєнний злочин, скоєний окупантами під час бомбардування лікарні Аль-Ахлі Арабі в центрі міста Газа, що призвело до прибуття десятків мучеників і поранених до медичного комплексу Аль-Шіфа через бомбардування. Зазначимо, що внаслідок авіаударів у госпіталі були розміщені сотні пацієнтів, поранених та вимушено вимушених із домівок людей", — зазначили там.
Нагадаємо, що ізраїльські військові знищили одного з керівників палестинської радикальної організації ХАМАС в секторі Гази. Він відповідав за в'язнів ХАМАС і керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю.
Також повідомлялося, що Ізраїль не почне наземну операцію в Секторі Гази, поки в країні перебуватиме президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Його візит відбудеться завтра, 18 жовтня.
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