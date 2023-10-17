Израиль нанес удар по больнице в центре Газа: погибло более 200 людей

Удары по сектору Газа. Фото: CNN

Силы Израиля возможно нанесли удар по центру города Газа. В результате атаки в больницы, куда было попадание, могли погибнуть от 200 до 300 человек.

Об этом пишет CNN.

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Удар по больнице в Газе

По предварительным оценкам министерства здравоохранения Палестины во время израильского удара по больнице в центре города погибли от 200 до 300 человек.

Кроме того, многие все еще остаются под завалами.

Также палестинское правительство в предварительном заявлении сообщило, что удар по баптистской больнице Аль-Ахли привел к десяткам смертей.

"Новое военное преступление, совершенное оккупантами во время бомбардировки больницы Аль-Ахли Араби в центре города Газа, что привело к прибытию десятков мучеников и раненых в медицинский комплекс Аль-Шифа из-за бомбардировки. Отметим, что в результате авиаударов в госпитале были размещены сотни пациентов, и вынужденных из домов людей», — отметили там.

Напомним, что израильские военные уничтожили одного из руководителей палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа. Он отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.

Также сообщалось, что Израиль не начнет наземную операцию в секторе Газа, пока в стране будет находиться президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Его визит состоится завтра, 18 октября.